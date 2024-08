Ana Patrícia e Duda conquistam vaga na semifinal do vôlei de praia nas Olimpíadas

Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia, derrotaram as jogadoras da Letônia, Tina e Anastasija, nesta quarta-feira, 7, nas quartas de final do torneio nas Olimpíadas de Paris 2024.

Com uma vitória de 2 sets a 0, a dupla brasileira avançou invicta para a semifinal, com total aproveitamento em todos os sets disputados.

No início do jogo, Duda e Ana enfrentaram dificuldades, permitindo que a dupla letã abrisse uma vantagem de seis pontos. Por outro lado, as brasileiras reagiram rapidamente, igualando o placar e depois assumindo a liderança. O primeiro set foi disputado ponto a ponto, até que Duda e Ana conseguiram abrir uma vantagem de cinco pontos e venceram por 21-16.

No segundo set, Duda e Ana impediram que as rivais repetissem o bom início, abrindo rapidamente uma vantagem de quatro pontos. As brasileiras mantiveram a liderança durante todo o set, dominando as adversárias com mais facilidade do que no primeiro set. Duda e Ana venceram por 20-10, garantindo a vaga do Brasil na semifinal do vôlei de praia.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Ana e Duda também encararam as letãs e perderam por 2 a 1. As rivais ficaram à frente das brasileiras na classificação da fase de grupos e, mais tarde, avançando para a semifinal. Elas terminaram em quarto lugar na época.

Quando será a semifinal do vôlei de praia?

Após a vitória nas quartas, Ana Patrícia e Duda vão para a semi contra as australianas Mariafe e Clancy. O jogo vai ocorrer nesta quinta-feira, 8, às 16h (de Brasília).

Onde assistir?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.