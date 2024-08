Alison dos Santos se classifica para a final dos 400m com barreiras nas Olimpíadas

Alison dos Santos, o Piu, conseguiu sua vaga para final dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira, 7.

Na primeira semifinal, Piu enfrentou seu principal rival na disputa pela medalha de ouro, Karsten Warholm. O norueguês, que registrou a melhor marca das classificatórias com 47s57, dominou a corrida e terminou em primeiro lugar com 47s67. A surpresa veio do francês Clément Ducos, que superou o brasileiro e garantiu o segundo lugar e a vaga direta na final com 47s85.

Alison, que não teve um bom desempenho nas classificatórias (48s75) devido a ter poupado energia nos metros finais, ficou em terceiro lugar na semifinal. Visivelmente insatisfeito com seu desempenho, ele balançou a cabeça negativamente após a prova, aguardando os resultados das outras baterias para saber se conseguiria uma vaga na final.

Na segunda bateria da semifinal, nem mesmo os dois primeiros colocados conseguiram tempos melhores que o de Alison. Assim, restava a terceira e última prova, onde o compatriota Matheus Lima terminou em quarto lugar com 49s08. Mais uma vez, ninguém superou o tempo de Alison dos Santos.

No final, Alison se classificou com o quarto melhor tempo entre todos os competidores das três baterias. Além de Warholm e Ducos, o americano Rai Benjamin também foi mais rápido, registrando 47s85.

Como é a classificação para as finais?

Nas provas de 400m com barreiras, 24 atletas competem, divididos em três baterias, cada uma com oito corredores. Dos participantes, seis avançam diretamente para a próxima fase, sendo os primeiros e segundos colocados de cada bateria. Além deles, mais dois corredores com os melhores tempos, entre os que não se classificaram diretamente, também garantem suas vagas através de uma "repescagem".

Onde assistir?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.