Quando é a final do futebol feminino entre Brasil e EUA nas Olimpíadas?

A seleção brasileira de futebol feminino derrotou a Espanha, atual campeã mundial, e garantiu sua vaga na final das Olimpíadas de Paris 2024, nesta terça-feira, 6. O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos em um confronto pela medalha de ouro neste sábado, 10, penúltimo dia dos Jogos.

A disputa pelo terceiro lugar, entre Alemanha e Espanha, será na sexta-feira, 9, às 10h. No futebol masculino, a partida pelo ouro acontecerá na sexta-feira, 9 de agosto, às 13h, entre França e Espanha. Na quinta-feira, 8 de agosto, às 12h, Egito e Marrocos disputarão a medalha de bronze.

Como foi o confronto com a Espanha?

O Brasil derrotou a Espanha por 4 a 2 na semifinal do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024, nesta terça-feira, 6. Com essa vitória, a seleção vai para a final contra os Estados Unidos.

Nos primeiros 5 minutos do jogo, a seleção brasileira, liderada por Arthur Elias, saiu na frente da Espanha com um gol feito por Priscila, após equívoco da defesa espanhola. Em seguida, Gabi Portilho marcou outro gol, antes do final do primeiro tempo.

Depois de muitos esforços entre as seleções, o Brasil marcou o terceiro gol contra Espanha, feito de cabeça por Adriana Silva. No entanto, no segundo tempo, as rivais fizeram gol contra a seleção brasileira. Em seguida, as brasileiras reagiram e Kerolin fez o quarto gol. A confiança das brasileiras não impediu que as espanholas marcassem o segundo gol 20 minutos depois.

As atletas seguraram a vantagem de 4 a 2 até a finalização do acréscimo. E garantiram a vaga para a final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos.

Quando será a final do futebol feminino?

A grande final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos está programada para sábado, 10 de agosto, às 12h (horário de Brasília), no estádio Parc des Princes.

Onde assistir?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Streaming: Globoplay e Cazé TV.