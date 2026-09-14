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Brasil e Estados Unidos devem se reunir no fim de setembro para discutir tarifaço

Encontro deve acontecer durante reunião dos ministros da Indústria e do Comércio do G20, em Milwaukee, nos EUA

Tarifaço: Elias Rosa disse que ainda não existe um esboço de acordo (Andrew Harnik / Getty Images/AFP)

Tarifaço: Elias Rosa disse que ainda não existe um esboço de acordo (Andrew Harnik / Getty Images/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18h53.

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O governo brasileiro e representantes dos Estados Unidos devem retomar no fim de setembro, presencialmente, as discussões sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que deve se reunir com o representante comercial da gestão Donald Trump, Jamieson Greer.

Previsto para acontecer nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, o encontro deve acontecer durante reunião dos ministros da Indústria e do Comércio do G20, em Milwaukee, nos EUA. Elias Rosa vai viajar acompanhado do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

“Tem uma reunião do G20 programada para os dias 30 de setembro e 1º de outubro nos Estados Unidos, e a expectativa, tanto nossa quanto do USTR, é que façamos uma reunião presencial lá”, disse Elias Rosa nesta segunda-feira, 14, em conversa com jornalistas divulgada pelo O Globo.

Segundo o ministro, a reunião foi combinada previamente com Greer e vem sendo preparada pelas equipes técnicas dos dois países, que continuam trocando documentos. Apesar da retomada do diálogo, ainda não há um esboço de acordo, e Elias Rosa reconheceu que as negociações são difíceis.

Será o primeiro encontro presencial entre os dois desde a última reunião, realizada virtualmente no dia 31. Desde então, não houve uma nova rodada formal de negociação, mas as equipes técnicas mantiveram contato para preparar a agenda da reunião nos Estados Unidos.

Elias Rosa não informou quais pontos pretende levar a Greer. Segundo ele, os dois terão agendas intensas durante o G20, mas a reunião bilateral será o principal momento reservado às negociações sobre as tarifas.

(Com informações do O Globo)

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