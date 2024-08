Alison dos Santos, 'Piu', leva o bronze na final dos 400 metros com barreiras

Alison dos Santos, o Piu, disputou a final dos 400 metros com barreiras nesta sexta-feira, 9, nos Jogos Olímpicos de Paris. Com bom desempenho, o brasileiro chegou a 3ª colocação e levou a medalha de bronze.

O atleta Rai Benjamin, dos Estados Unidos, conquistou o ouro com o tempo de 46s46. O campeão olímpico de Tóquio, o norueguês Karsten Warholm, ficou em segundo lugar com 47s06, enquanto Alison completou o pódio, registrando 47s26.

O brasileiro largou na raia número três. Embora inicialmente tenha se distanciado do grupo principal, Piu conseguiu se aproximar nos metros finais e conquistou sua segunda medalha.

Alison dos Santos alcançou a final após terminar em terceiro lugar na sua série. Ele precisou aguardar os resultados das baterias seguintes para confirmar sua vaga, mas acabou registrando o quarto melhor tempo geral.

Na última quarta-feira, 7, no Stade de France, Santos fez o quarto melhor tempo das semifinais da prova, 47s95. Ele ficou atrás do norueguês Karsten Warholm, do norte-americano Rai Benjamin e do francês Clement Ducos.

Trajetória no esporte

O brasileiro ganhou destaque ao conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na prova dos 400 metros com barreiras, considerada a mais rápida da história. Apesar de garantir sua vaga na classificação geral, Piu chegou à competição como um dos favoritos na disputa por medalhas.

Onde assistir aos Jogos Olímpícos?

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.