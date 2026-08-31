Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina: ‘Decisão que doeu’

O jogador de futebol Lionel Messianunciou nesta segunda-feira, 31, sua aposentadoria da seleção argentina. Aos 39 anos, o maior ídolo da história recente da Albiceleste encerra uma trajetória de duas décadas com a equipe nacional após uma decisão que, segundo ele próprio, ainda provoca dor.

O anúncio foi feito por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Em três páginas manuscritas compartilhadas no Instagram, Messi abriu o coração ao explicar a decisão e afirmou entender que chegou o momento de encerrar um dos capítulos mais importantes de sua carreira.

“Foi uma decisão que doeu, e ainda dói, profundamente, mas entendo que é o momento certo”, escreveu o camisa 10.

A despedida acontece depois de uma trajetória marcada por frustrações, conquistas históricas e uma transformação definitiva na relação entre Messi e a seleção argentina.

Na carta, Messi fez questão de destacar que sua relação com a seleção nunca foi resumida aos títulos conquistados nos últimos anos.

O argentino afirmou que sempre se entregou pela camisa da Albiceleste, inclusive durante os períodos em que acumulou derrotas em grandes decisões e enfrentou críticas.

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Ao longo de 20 anos na seleção principal, Messi viveu alguns dos momentos mais marcantes da história recente do futebol argentino. Depois de anos de derrotas em finais e de uma relação por vezes turbulenta com parte da torcida, o camisa 10 liderou uma das gerações mais vitoriosas do país.

A sequência começou com a Copa América de 2021, conquistada no Maracanã diante do Brasil. Depois, vieram a Finalíssima de 2022 e o maior título de todos: a Copa do Mundo no Catar.

Messi ainda conquistou uma nova Copa América, em 2024, consolidando uma era que mudou para sempre sua história com a Albiceleste.

Messi abre espaço para nova geração

Em sua despedida, o atacante também explicou que considera ser o momento de dar lugar aos jogadores que surgem para o futuro da seleção.

"Não tenho mais nada a dar e, além disso, há alguns jovens jogadores incríveis surgindo depois de mim que merecem estar lá", afirmou.

Messi deixa a seleção como um dos maiores símbolos da história do futebol argentino e com uma coleção de títulos que o colocou em um patamar ainda mais especial dentro do país.

O camisa 10 também agradeceu o apoio recebido durante sua longa caminhada e disse que continuará acompanhando a Argentina, agora fora das quatro linhas.

“Agora serei apenas mais um de vocês, torcendo e apoiando da arquibancada”, escreveu.

Carta ganha significado ainda mais pessoal

Messi revelou ainda que as palavras foram escritas no dia 21 de julho, dois dias depois da final. No entanto, a publicação aconteceu posteriormente, após o falecimento de seu pai. Segundo o jogador, o que ocorreu desde então apenas reforçou a certeza de que havia tomado a decisão correta.

“Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convicto do que antes”, escreveu no fim da mensagem.

Leia a carta de despedida de Messi na íntegra

Depois de todo esse tempo desde a final, e após muita reflexão, quero anunciar a todos que estou me aposentando da Seleção Nacional…

Foi uma decisão que doeu, e ainda dói, profundamente, mas entendo que é o momento certo. Juro que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos em que conquistamos tudo, mas também antes disso. Sempre lutei e me entreguei por esta camisa, para trazer alegria a vocês e fazer com que se orgulhem de ser argentinos através do futebol.

Não resta muito tempo, e capítulos estão se fechando, e este é um que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar na Seleção. Dei tudo de mim; não tenho mais nada a dar e, além disso, há alguns jovens jogadores incríveis surgindo depois de mim que merecem estar lá.

Obrigado por todo o carinho e apoio ao longo desses 20 anos. Vou sentir falta de ouvir vocês de dentro do campo. Agora serei apenas mais um de vocês, torcendo e apoiando da arquibancada (na alegria e na tristeza, ainda mais).

Obrigado à minha família por sempre estar presente, por me acompanhar nesta jornada linda, mas difícil. Obrigado a cada treinador, companheiro de equipe e dirigente com quem tive o prazer de compartilhar essa experiência. Levo comigo memórias e momentos inesquecíveis.

Parto com a paz de espírito e o orgulho de ter proporcionado a vocês, junto com meus companheiros de equipe, momentos verdadeiramente mágicos. Foi incrível ter compartilhado isso com todos vocês. Amo vocês!

Obrigado, Deus, por me fazer argentino.

Vai, Argentina!

Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias após a final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convicto do que antes.