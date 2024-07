Alison dos Santos estará na Olimpíada? Atleta de 24 anos quer medalha dourada em Paris

Alison dos Santos, o talentoso atleta brasileiro de 24 anos, está confirmado para competir na Olimpíada de Paris 2024. Após sua impressionante performance nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde conquistou a medalha de bronze nos 400 metros com barreiras, Alison busca agora uma nova medalha, desta vez almejando o ouro. Sua trajetória no atletismo tem sido marcada por consistentes vitórias e tempos impressionantes, o que o coloca como um dos favoritos para a competição em Paris.

Nos Jogos de Tóquio, Alison dos Santos estabeleceu um novo recorde sul-americano ao completar a prova em 46.72 segundos, garantindo a terceira posição em uma das corridas mais rápidas da história. A final dos 400m com barreiras em Tóquio foi considerada uma das mais emocionantes de todos os tempos, com Karsten Warholm da Noruega quebrando o recorde mundial e Alison mostrando sua força e determinação ao lado dos melhores do mundo.

Resultados recentes

Alison dos Santos teve uma temporada impressionante até agora, consolidando-se como um dos favoritos para a medalha de ouro em Paris. Em maio de 2024, ele venceu a prova dos 400m com barreiras na Diamond League em Oslo, registrando um tempo de 46.63 segundos, o melhor tempo do mundo até então.

Além disso, em junho de 2024, Alison brilhou novamente em Londres, durante a etapa da Diamond League, onde venceu com um tempo de 46.85 segundos, reafirmando sua dominância na modalidade. No início de julho de 2024, ele manteve o ritmo vitorioso ao conquistar a medalha de ouro no meeting de Estocolmo, cruzando a linha de chegada em 46.90 segundos, demonstrando consistência e uma excelente forma física ao longo da temporada.

Esses resultados recentes reforçam a posição de Alison dos Santos como um dos principais candidatos ao ouro olímpico nos 400m com barreiras. Sua habilidade de manter tempos rápidos e vencer competições importantes contra adversários de alto nível, como Karsten Warholm e Rai Benjamin, o coloca em destaque na corrida por uma medalha em Paris.

Agenda de competição

Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Alison dos Santos estará competindo nas eliminatórias dos 400m com barreiras, que estão agendadas para o dia 1º de agosto. As semifinais ocorrerão em 3 de agosto, e a grande final está marcada para o dia 5 de agosto. Os fãs poderão acompanhar todas as emoções dessa competição, que promete ser uma das mais disputadas do evento, com transmissão ao vivo pelos canais Globo, SporTV e CazéTV no Brasil.

Com sua impressionante trajetória e resultados recentes, Alison dos Santos está determinado a alcançar o topo do pódio e trazer uma nova medalha para o Brasil. Sua participação promete ser um dos pontos altos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com todos os olhos voltados para suas performances extraordinárias.