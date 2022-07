Alison dos Santos: Brasil chega a 14 medalhas na história do Mundial de atletismo; veja lista

Com recorde da competição, o brasileiro Alison dos Santos conquistou na noite de terça-feira (19) a medalha de ouro nos 400m com barreiras do Mundial de atletismo em Eugene, no Oregon. Bronze na Olimpíada de Tóquio, Piu correu em 46s29, à frente dos americanos Ray Benjamin (46,89) e Trevor Bassit (47s39).

É apenas o segundo ouro do Brasil em Mundiais. Ao todo, são 14 medalhas, sendo dois ouros (outro é de Fabiana Murer, no salto com vara, em Daegu-2011), seis pratas e seis bronzes.

A primeira foi com Joaquim Cruz, bronze nos 800m em Helsinque-1983. Antes de Piu, o último pódio havia sido de Caio Bonfim, bronze na marcha atlética em 2017.

Veja a lista

Helsinque-1983 Joaquim Cruz (bronze nos 800m)

Roma-1987 Zequinha Barbosa (bronze nos 800m)

Tóquio-1991 Zequinha Barbosa (prata nos 800m)

Gotemburgo-1995 Luiz Antônio dos Santos (bronze na maratona)

Atenas-1997 Claudinei Quirino (prata nos 200m)

Sevilha-1999 Claudinei Quirino (prata nos 200m)

Sevilha-1999 Sanderlei Parrela (prata nos 400m)

Sevilha-1999 Bronze nos 4x100m

Paris-2003 Prata nos 4x100m

Paris-2007 Jadel Gregório (prata no salto triplo)

Daegu-2011 Fabiana Murer (ouro no salto com vara)

Pequim-2015 Fabiana Murer (prata no salto com vara)

Londres-2017 Caio Bonfim (bronze na marcha 20 Km)

Eugene-2022 Alison dos Santos (ouro nos 400m com barreiras)

