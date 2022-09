Alex Sandro é cortado e Tite chama velho conhecido para último teste da Seleção antes da Copa

O técnico Tite precisou fazer nesta quarta-feira, 14, uma mudança na sua lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Gana, em Le Havre, no estádio Oceane, no dia 23 de setembro e o a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris, no dia 27 de setembro.

O lateral esquerdo Alex Sandro, da Juventus, foi cortado da lista por conta de uma lesão muscular na perna esquerda. Para o lugar, o treinador chamou o lateral Renan Lodi, do Nottingham Forest.

Lodi terá nova chance de convencer a comissão técnica da Seleção Brasileira que deve ir para Copa. O jogador não foi chamado por Tite em janeiro deste ano após não tomar a segunda dose da vacina contra covid-19. A última convocação do jogador aconteceu em novembro de 2021.

Na atual temporada europeia, Lodi deixou o Atlético de Madrid e se transferiu para o futebol inglês para aumentar suas chances de disputar o Mundial do Catar.

Com características diferentes de Alex Sandro, o lateral do Nottingham Forest dá novas opções táticas para a Seleção. Lodi joga de forma mais avançada e aberta.