Bom começo de Neymar empolga para a Copa do Mundo; especialistas avaliam

Faltando menos de três meses para o início da Copa do Mundo, a boa fase de Neymar traz esperanças para os torcedores brasileiros que sonham com o hexacampeonato. O atacante começou a temporada em alta rotação, e lidera as principais estatísticas nas cinco maiores ligas europeias.

Com sete gols e seis assistências, ele tem números acima de todos os jogadores que disputam os campeonatos na Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália.

São 13 participações em gols, um número que surpreende ainda mais se comparado com o desempenho de edições anteriores: somando os quatro primeiro jogos das últimas três temporadas, foram 11 participações.

— Finalmente chegou a temporada do Neymar em relação à Copa do Mundo. Ele sabe o que joga contra ele, e sabe que para bater todas as suas metas esportivas, ele precisa vencer a Copa. O tempo corre, e o relógio também, e tem muitos jogadores jovens chegando, não sei se ele conseguiria ser um protagonista em 2026. A hora é agora e ele precisa ser protagonista da Copa, e não só da seleção brasileira — avalia o jornalista especializado em futebol francês Filipe Frossard Papini, do blog C’est le Foot, do ge.

O início excepcional no campeonato vem depois de uma pré-temporada turbulenta, quando a permanência de Neymar no PSG era incerta após o companheiro de time Mbappé ter recebido uma proposta milionária do Real Madrid.

De acordo com Filipe Frossard Papini, a rivalidade entre os jogadores, que ainda têm que dividir o protagonismo com Messi, é um combustível para estimular Neymar neste início de trabalho:

— É uma questão de mentalidade. O PSG tratou o Mbappé como a estrela do time, e isso pode ter mexido com o psicológico do Neymar, que está ali numa espécie de “sede de vingança”. Ele está querendo mostrar trabalho, e tem uma Copa do Mundo pela frente. Se ele quiser conquistar o prêmio de melhor do mundo, vai precisar ir muito bem nesta temporada.

Comentarista do SporTV, Paulo Vinícius Coelho também acredita que Neymar, que vai disputar seu terceiro Mundial, está melhor preparado do que nas outras duas participações:

— Ele não vai ter mais a pressão que teve em 2014, quando era um jogador de 22 anos que jogava a Copa em casa e diziam que seria o melhor do mundo, e precisava ser referência para a sua seleção. Acho que hoje tem um outro tipo de pressão, que ele tem mais condição de assimilar. Ele é um homem de 30 anos, não é o “menino Neymar”.

Para PVC, a palavra-chave que define a mentalidade com a qual Neymar começa a temporada é “profissionalismo” .

— Ele sabe que como vai se contar a história dele vai depender muito do que vai acontecer nos próximos meses. Se ele fizer uma Copa do Mundo extraordinária, vai ser um cenário, se fizer uma Copa comum, vai ser outro. Ele já está na história do futebol, independentemente do que acontecer no Catar. Mas ele vai estar na história como um jogador que desperdiçou a sua carreira, como um jogador que foi menos do que poderia ser, ou vai estar como um monstro sagrado?

