Julho começa com tokenização captando quase R$ 9 milhões no Brasil

O mercado brasileiro de ativos do mundo real tokenizados (RWAs) iniciou julho com quase R$ 9 milhões em recursos captados, consolidando a expansão da infraestrutura de ativos digitais no país. De acordo com os dados do RWA Monitor, o setor acumula R$ 9,96 bilhões em captação e reúne 5.593 ativos tokenizados.

Os números mostram que a tokenização continua avançando no mercado brasileiro mesmo em semanas de menor volume de novas captações. Entre 29 de junho e 5 de julho, o setor registrou R$ 8,87 milhões captados, uma queda de 3,3% em relação ao período anterior, entre 22 e 28 de junho.

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Apesar da retração no valor captado, o número de novos ativos cresceu. A semana vai fechar com 35 ativos, contra 29 no período anterior. Além disso, o volume total emitido alcançou R$ 154,78 milhões, indicando que a atividade de emissão permanece relevante no ecossistema nacional de RWAs.

Stablecoins em reais

O avanço dos RWAs ocorre ao lado de outro segmento importante da economia digital brasileira: as stablecoins denominadas em reais. Segundo os dados apresentados, o mercado reúne atualmente sete stablecoins ativas em BRL.

Esses ativos somam R$ 143,46 milhões em valor de mercado e movimentaram R$ 13,34 milhões em um período de 24 horas. O painel também aponta uma oferta total de R$ 625,55 milhões.

Já no caso das stablecoins em dolar, um relatório da AMLBot identificou mais de US$ 4,2 bilhões em movimentações de stablecoins por seis grandes protocolos de privacidade do mercado de criptomoedas. O levantamento mostra como diferentes ativos circulam por mixers e sistemas de ocultação e aponta uma relação direta entre mecanismos de compliance e a escolha das stablecoins pelos usuários.

Segundo a empresa de análise blockchain, zkBOB, Railgun e Tornado Cash concentram a maior parte das movimentações. O zkBOB lidera com US$ 1,59 bilhão, seguido de perto pelo Railgun, com US$ 1,58 bilhão. Já o Tornado Cash aparece na terceira posição, com US$ 847 milhões em volume.

O estudo também destaca a predominância do USDT, da Tether, que representa 52,1% de todo o volume analisado. Desse total, cerca de US$ 1,5 bilhão passou somente pelo zkBOB, uma concentração que, segundo a AMLBot, evidencia riscos relacionados à dependência de uma única combinação entre ativo e protocolo.

Além do domínio do USDT em volume absoluto, o relatório revelou diferenças significativas no comportamento dos usuários dependendo da arquitetura de cada protocolo. O DAI respondeu por 31,4% de todas as movimentações e representou mais de 99% do volume registrado no Tornado Cash.

Segundo a AMLBot, a preferência pelo DAI em ambientes sem mecanismos de triagem está associada a uma característica específica do ativo: a impossibilidade de um emissor centralizado congelar unilateralmente os tokens. Essa propriedade diferencia o DAI de stablecoins como USDT e USDC, cujas empresas emissoras podem bloquear determinados endereços.

Nos protocolos que adotam mecanismos de monitoramento, triagem de compliance ou exigências de conhecimento do cliente (KYC), o comportamento muda. Nesses ambientes, os usuários demonstram maior preferência por USDC e USDT.

O USDC representou 16,1% do volume total e se concentrou principalmente em protocolos orientados para conformidade, como Railgun e Privacy Pools. A AMLBot afirma que os dados revelam padrões opostos entre as duas maiores stablecoins centralizadas do mercado.

Enquanto o USDC aparece mais concentrado em ambientes que aplicam controles de compliance, o USDT registra maior presença em protocolos sem triagem e com grande volume de movimentações. No caso do zkBOB, os US$ 1,5 bilhão em USDT representam uma das maiores concentrações identificadas no estudo.

A AMLBot argumenta que essa diferença mostra como o desenho de cada protocolo influencia diretamente a seleção de ativos pelos usuários. Em outras palavras, a presença ou ausência de ferramentas de compliance não afeta apenas o acesso ao protocolo, mas também altera quais stablecoins concentram a liquidez e as transferências.

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