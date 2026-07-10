Israel diz ter descoberto suposto plano do Irã para assassinar Trump

Israel compartilhou com os Estados Unidos informações de inteligência sobre um suposto plano específico do Irã para assassinar o presidente Donald Trump, segundo relatos publicados por veículos da imprensa americana nesta sexta-feira, 10. As informações surgem em meio à nova escalada militar entre Washington e Teerã.

De acordo com a CNN e o Wall Street Journal, o governo israelense enviou aos Estados Unidos um alerta envolvendo um complô considerado inédito. Segundo as reportagens, autoridades americanas já acompanhavam há meses um fluxo constante de informações sobre possíveis ameaças contra Trump, mas o comunicado de Israel tratava de um plano específico.

A Casa Branca não comentou diretamente as informações. Procurado pela AFP, um funcionário do governo apenas remeteu às declarações feitas por Trump na quinta-feira, 9.

"Eles querem acabar com o líder dos Estados Unidos, eu. Estou em qualquer lista. Hoje de manhã vi que estou em cada uma das listas deles", afirmou o presidente americano a jornalistas a bordo do Air Force One durante o retorno da Turquia.

O alerta ocorre dias depois de as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciarem uma nova série de ataques contra alvos iranianos, após acusações de que Teerã atacou embarcações comerciais no Estreito de Ormuz.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), a operação busca reduzir a capacidade iraniana de ameaçar a navegação na região e responsabilizar Teerã pelos recentes ataques contra navios civis.

Por que o Irã ameaçaria Trump?

A tensão entre Trump e o Irã remonta ao primeiro mandato do republicano. Em janeiro de 2020, o presidente americano ordenou a operação que matou o general iraniano Qasem Soleimani, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária.

Desde então, autoridades iranianas prometem repetidamente buscar vingança pela morte do militar, considerado uma das figuras mais influentes da estratégia regional do país.

Durante coletiva realizada na quarta-feira, 8, Trump afirmou acreditar que continua sendo o principal alvo do governo iraniano.

Na mesma ocasião, o presidente declarou que não pretende buscar um novo acordo com Teerã.

"Não acho que queira chegar a um acordo com eles. Podemos jogar jogos, mas eu não acho que quero chegar a um acordo. Vou apenas terminar o trabalho", afirmou.

Trump também classificou a campanha militar americana como um "tremendo sucesso" e disse que seu objetivo continua sendo impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

Mudança de avião levantou especulações

Os relatos sobre o suposto plano para assassinar Trump ganharam força após o presidente utilizar um antigo Air Force One para deixar a Turquia depois da cúpula da Otan, em vez da nova aeronave presidencial presenteada pelo Catar.

A mudança gerou especulações nos Estados Unidos. Segundo o New York Times, a troca foi realizada a pedido do Serviço Secreto americano como medida de segurança.

Até o momento, nem Israel nem o governo americano divulgaram detalhes sobre o conteúdo da inteligência compartilhada ou sobre a suposta operação atribuída ao Irã. Também não houve manifestação oficial de Teerã sobre as novas acusações.

*Com informações da AFP