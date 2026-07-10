Dia da Pizza: Domino's oferece pizzas pela metade do preço

Para celebrar o Dia da Pizza, comemorado nesta sexta-feira, 10, a Domino's colocou todo o seu cardápio em promoção, oferecendo 50% de desconto em pizzas médias e grandes de todas as massas e sabores salgados.

A oferta é válida até o dia 12 de julho, sendo exclusiva para pedidos feitos pelos canais oficiais da marca: aplicativo, site, WhatsApp, telefone e balcão das lojas participantes. Quem baixar o novo app da Domino’s ainda ganha R$15 de desconto no primeiro pedido.

Julho da pizza

Segundo Gabriel Ferrari, CMO da Domino's Pizza Brasil, a estratégia da empresa é estender as celebrações até o fim de julho.

"Neste ano, quisemos celebrar o Dia da Pizza para muito além da data e dos descontos, e criamos um calendário para aproximar ainda mais nossos clientes da marca, seja dentro das lojas, nos nossos canais digitais ou até mostrando os bastidores da preparação das nossas pizzas", conta.

Entre as ações, a Domino’s lança o seu Close Friends VIP. Entre os dias 19 e 26 de julho, os seguidores da marca no Instagram precisam decifrar pistas publicadas no grupo VIP dos stories para encontrar um cupom de pizza grátis.

Já no dia 24 de julho, a marca realiza uma ação para encontrar os seus "xarás". Pessoas com nomes parecidos com o da marca poderão retirar gratuitamente uma pizza nas lojas participantes mediante apresentação de um documento de identidade.

Há, ainda, iniciativas como a Pizzaiolo por um Dia, que convidará alguns clientes para conhecerem os bastidores da operação e prepararem sua própria pizza ao lado da equipe da Domino's, e uma série de lives comandadas pela influenciadora Mikannn, todas as segundas-feiras, às 19h, com a liberação de cupons de desconto aos consumidores.