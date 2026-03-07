Al-Nassr x NEOM: onde assistir e horário do jogo

Al-Nassr: Sem Cristiano Ronaldo time busca encostar na liderança (Adam Nurkiewicz/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 7 de março de 2026 às 15h28.
O Al-Nassr enfrenta o NEOM neste sábado, 7, às 16h (horário de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada no Al-Awwal Park, em Riade.
O Al-Nassr chega para o duelo tratando o jogo como decisivo na corrida pelo topo da Saudi Pro League. O confronto é válido pela 25ªrodada e reforça o peso do mando no Al-Awwal Park. O time aparece na vice-colocação com 61 pontos.
O clube está em oitavo colocado com 32 pontos.
A transmissão é pelo Disney+.
A tendência é que Cristiano Ronaldo não jogue contra o NEOM. Ele está em tratamento de uma lesão muscular (posterior da coxa) e técnico Jorge Jesus, do Al-Nassr, comentou essa semana sobre a necessidade de descanso para o astro português.