Al-Wahda x Al-Ittihad: jogo da Liga dos Campeões da Ásia é adiado

O jogo entre Al-Wahda o Al-Ittihad que aconteceria nesta terça-feira, 3, foi adiado em meios aos conflitos entre Estados Unidos, Irã e Israel. O duelo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia ainda não tem data definida.

O impacto do conflito no Oriente Médio

A edição atual da Liga dos Campeões da Ásia ocorre em meio a tensões geopolíticas na região. Conflitos recentes no Oriente Médio levaram ao adiamento de partidas e precisarão de ajustes no calendário do torneio. Alguns jogos serão remarcados por questões de segurança e a Confederação Asiática de Futebol adotou medidas adicionais para garantir a realização das partidas.

O que diz a Confederação Asiática de Futebol?

Em comunicado oficial, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) informou que, devido à situação em desenvolvimento no Oriente Médio, as partidas programadas para o início de março foram remarcadas.

"Em virtude da situação em desenvolvimento no Oriente Médio, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) confirmou que os jogos de ida das oitavas de final da AFC Champions League Elite 2025/26 na Região Oeste, originalmente agendados para 2 e 3 de março de 2026, serão remarcados. Além disso, os jogos de ida das quartas de final da AFC Champions League Two 2025/26 e da AFC Challenge League 2025/26 envolvendo equipes da Região Oeste, originalmente agendados para ocorrer entre 3 e 4 de março de 2026, também foram adiados até novo aviso. As partidas envolvendo clubes da Região Leste em todas as competições de clubes da AFC ocorrerão conforme programado originalmente. A AFC continuará monitorando de perto essa situação em rápida evolução e permanece firme em garantir a segurança de todos os jogadores, equipes, árbitros e torcedores"

Como chegam Al-Wahda e Al-Ittihad para o duelo

O Al-Wahda FC ocupa a terceira posição da UAE Pro League, a primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos, com 33 pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Ajman na última rodada. Já na Liga dos Campeões da Ásia, a equipe terminou a fase anterior na quinta colocação, somando 14 pontos em oito jogos. Principal destaque do elenco, Dusan Tadic, ex-Ajax e Fenerbahçe, está confirmado para a partida.

O Al-Ittihad, por sua vez, chega embalado após vencer o Al-Khaleej por 1 a 0, em confronto válido pela Saudi Pro League, a primeira divisão da Arábia Saudita, onde ocupa atualmente a quinta colocação. Na Liga dos Campeões da Ásia, o clube somou 15 pontos em oito partidas. O meia argelino Houssem Aouar vive grande fase e assumiu protagonismo com a camisa 10 após a saída de Karim Benzema.