Assessor de Vini Jr. e Paquetá leva tiros no Rio de Janeiro

O empresário e assessor comercial Eduardo Peixoto, responsável pela carreira de grandes nomes do futebol mundial como Vinicius Junior e Lucas Paquetá, foi baleado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 5.

O caso veio a público neste sábado, 7, após o próprio Peixoto utilizar suas redes sociais para informar que segue internado e em processo de recuperação. O crime ocorreu em meio à rotina do profissional, que circula entre o gerenciamento de marcas de astros da Seleção Brasileira e a gestão esportiva.

Em sua mensagem, Peixoto descreveu o episódio como um "pesadelo" e relatou ter sido atingido por um disparo na região da barriga. Atualmente sem acesso ao celular ou aplicativos de mensagens, ele buscou tranquilizar amigos e familiares, focando sua comunicação no desejo de acompanhar o crescimento de seu filho, Gabriel, de 4 anos.

O profissional, que teve uma carreira consolidada como jornalista esportivo até 2016, hoje é uma figura influente nos bastidores das negociações publicitárias de jogadores que atuam na Europa.

A ocorrência foi registrada pela 16ª DP (Barra da Tijuca), que conduz as investigações para identificar os autores do crime e as circunstâncias exatas da abordagem. A região da Barra da Tijuca, reduto frequente de atletas e seus representantes, tem sido palco de monitoramento policial intensificado devido a índices de criminalidade contra o patrimônio. Imagens de câmeras de segurança do entorno onde ocorreu o disparo estão sendo analisadas pelos agentes da Polícia Civil.

Trajetória no esporte

Além do trabalho direto com os atletas do Real Madrid e do West Ham, Eduardo Peixoto ocupa o cargo de presidente da SAF do América Futebol Clube Pernambuco. Sua transição do jornalismo para o mundo dos negócios do futebol foi marcada pela construção de uma relação de profunda confiança com as famílias dos jogadores, atuando como peça-chave na blindagem e na expansão da imagem comercial desses ídolos globais no Brasil e no exterior.

O incidente com Peixoto levanta questões sobre a segurança de profissionais que gerem altos valores contratuais e circulam em áreas de risco nas grandes capitais brasileiras.

No mercado do futebol, o papel do assessor comercial é vital para a manutenção de contratos de patrocínio multimilionários, e o afastamento temporário de Peixoto para a sua recuperação deve exigir uma redistribuição de tarefas dentro da equipe de staff dos jogadores. Até o momento, as assessorias de Vini Jr. e Paquetá não emitiram notas oficiais sobre o ocorrido.

(Com O Globo)