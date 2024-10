Ainda é possível comprar ingressos para o GP de São Paulo 2024? Veja valores

Às vésperas do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado entre os dias 1º e 3 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na zonal sul de São Paulo, muitos fãs de corrida ainda buscam por ingressos.

Esta será a 21ª corrida da temporada. Além da forte emoção de assistir à etapa no Brasil, o público também aproveita a oportunidade contemplar a performance do piloto holandês Max Verstappen, na liderança do campeonato.

Pelo quarto ano seguido, o circuito de São Paulo será o cenário do formato sprint, que oferece duas corridas ao longo do fim de semana.

Ainda há ingressos para o GP de São Paulo de Fórmula 1?

A venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1 2024 começou há um ano, e a maioria foi adquirida rapidamente. Recentemente, a organização disponibilizou um novo lote, então ainda há alguns ingressos restantes.

No total, o Autódromo de Interlagos oferece 15 setores diferentes para o público. Neste momento, apenas dois setores seguem com ingressos disponíveis, e a compra é feita em pacotes fechados, válidos para os três dias do evento, a um preço único.

O primeiro setor disponível é a Fanzone, novidade no GP deste ano. Localizado no Kartódromo de Interlagos, esse espaço não possui vista para a pista, mas contará com um telão, shows (com Alok, Jorge Aragão e Sérgio Loroza), a presença de pilotos como Felipe Massa e Rubens Barrichello e simuladores. Os ingressos para a Fanzone custam R$ 290 (meia) e R$ 580 (inteira).

O segundo setor disponível é o Senna Club, o mais exclusivo do evento. Com um ingresso de R$ 24.800, os fãs têm acesso a um camarote com visão privilegiada da área central do circuito, além de comidas e bebidas incluídas, encontros com figuras do automobilismo e visitação aos boxes.

Quais os preços de ingressos para o GP de São Paulo de Fórmula 1?

Fanzone - a partir de R$ 290 (disponível)

Setor G - a partir de R$ 425 (esgotado)

Setor A - a partir de R$ 645 (esgotado)

Setor R - a partir de R$ 840 (esgotado)

Setor H - a partir de R$ 1.140 (esgotado)

Setor M - a partir de R$ 1.440 (esgotado)

Setor D - a partir de R$ 3.880 (esgotado)

Setor B - a partir de R$ 4.290 (esgotado)

Heineken Village - Estrela - a partir de R$ 4.290 (esgotado)

Heineken Village - Gramado - a partir de R$ 1.075 (esgotado)

Arquibancada Porto Bank - a partir de R$ 862,75 (esgotado)

Pit Stop Club - a partir de R$ 8.980 (esgotado)

Orange Tree Club - a partir de R$ 6.890 (esgotado)

Grand Pix Club - a partir de R$ 17.650 (esgotado)

Senna Club - a partir de R$ 24.800 (disponível)

Se você quiser comprar algum ingresso para assistir ao GP de São Paulo de Fórmula 1 neste fim de semana em Interlagos acesse o site da Eventim.

Programação do GP de São Paulo de Fórmula 1

1 de novembro (sexta-feira)

8h às 15h - Abertura dos portões

11h30 - Treino Livre 1

15h30 - Classificação corrida Sprint

2 de novembro (sábado)

8h às 15h - Abertura dos portões

11h - Corrida Sprint

15h - Classificação corrida principal

3 de novembro (domingo)

8h às 15h - Abertura dos portões

12h - Driver's parade

13h15 - Formação do grid

14h - Corrida principal

O que é a Fanzone

Quem desejar acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2024 terá à disposição a “Fanzone” no Kartódromo Ayrton Senna. No espaço, o público poderá interagir com pilotos, assistir a shows e participar de simuladores de corrida. O evento principal do GP de São Paulo será no dia 3 de novembro.

A programação inclui um show de Jorge Aragão na sexta-feira, dia 1º, e uma apresentação do DJ Alok no sábado, dia 2. Grupos de samba também estarão se apresentando, além de talk shows sobre automobilismo. O evento prestará homenagens aos pilotos Gil de Ferran e Wilson Fittipaldi, falecidos em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, respectivamente, além de Ayrton Senna.

Os ingressos para a Fanzone ainda estão disponíveis por R$ 580 para os três dias. Já as entradas para a corrida estão esgotadas. Quem comprou ingressos para os setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terá acesso à Fanzone.

