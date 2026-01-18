Carreira

Que horas sai o resultado do vestibular FGV 2026? Veja cronograma

Matrículas devem ser feitas entre os dias 19 e 22 de janeiro

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 05h00.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga nesta segunda-feira, 19 de janeiro, a partir das 18h, o resultado da segunda chamada do vestibular 2026 para os cursos de Administração, Direito e Economia.

A lista com os candidatos convocados será publicada no site oficial da instituição: vestibular.fgv.br. As informações constam no Edital Unificado 1º/2026, disponível no portal da FGV.

A etapa de matrícula dos selecionados em segunda chamada acontece entre os dias 19 e 22 de janeiro de 2026, também pelo site da FGV. O processo é totalmente digital, com upload de documentos obrigatórios, assinatura eletrônica e envio de informações complementares pelo sistema Aluno Online.

Até quando vai a matrícula da 2ª chamada?

Os candidatos convocados nesta nova chamada devem ficar atentos aos seguintes prazos:

  • Etapa 1 – Upload de documentos digitais
    De 19/01 (às 10h) até 22/01/2026 no site vestibular.fgv.br

  • Etapa 2 – Assinatura digital de documentos
    Deve ser concluída até 23/01/2026, impreterivelmente, por meio do link enviado por e-mail ao candidato

  • Etapa 3 – Envio de outros documentos via Aluno Online
    Cronograma será publicado nos canais da SRA (Secretaria de Registros Acadêmicos) e Escolas da FGV, através do site aol.fgv.br.

Vai ter 3ª chamada?

A lista de convocados da terceira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro de 2026, a partir das 18h, caso restem vagas. As matrículas da 3ª chamada serão feitas entre 28 e 30 de janeiro, com envio final de documentos até 02/02/2026.

O início do semestre letivo está previsto para 09 de fevereiro de 2026. Os alunos que optarem por desistir da vaga têm até o dia 27 de janeiro de 2026 para formalizar o cancelamento.

Veja as principais datas:

EtapaDataCanal
Divulgação da 2ª chamadaDia 16/01/2026, às 18hvestibular.fgv.br
Matrícula – upload de documentosDe 19/01 a 22/01/2026 (a partir das 10h)vestibular.fgv.br
Assinatura digital da matrículaAté 23/01/2026E-mail do(a) candidato(a)
Resultado de bolsas de estudo26/01/2026, às 18hvestibular.fgv.br
Lista da 3ª chamada (se houver)26/01/2026, após as 18hvestibular.fgv.br
Início das aulas09/02/2026Presencial – FGV SP
