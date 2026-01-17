Kings League: saiba onde assistir a final neste sábado, 17

A seleção brasileira busca o bicampeonato da Copa do Mundo da Kings League neste sábado (17), diante do Chile, em uma final que promete lotar o Allianz Parque, em São Paulo.

A bola rola às 20h (horário de Brasília), em um confronto que reúne os dois melhores ataques da competição.

O Brasil chega embalado por uma sequência de quatro goleadas consecutivas, incluindo uma vitória por 15 a 5 sobre a Itália nas quartas e um 8 a 3 no México na semifinal.

Histórico do Brasil na Kings League

A equipe conta com os dois maiores artilheiros do torneio: Lipão (12 gols) e Kelvin Oliveira (11), o "K9", que foi o goleador da edição anterior.

Do outro lado, o Chile chega à decisão de forma invicta. Em sua primeira participação, a equipe venceu três de suas cinco partidas nos shootouts – incluindo a semifinal contra a Espanha, decidida após empate no tempo normal. O time tem em Mathias Vidangossy o principal assistente da competição, com oito passes para gol.

O que é a Kings League?

Criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é um fenômeno que mistura futebol de 7, entretenimento e regras inovadoras – como cartas secretas, pênalti do presidente e gols que valem dois –, com forte presença digital e times liderados por influenciadores e ex-atletas.

Os portões do estádio abriram às 16h, com shows de MC Marks, MC PH e DJ Japa NK marcados para as 19h45. A transmissão oficial começa às 18h, e a cerimônia de premiação está prevista para as 21h30.

Onde assistir a final do Brasil x Chile da Kings League:



Data: Sábado, 17 de janeiro de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Onde assistir: Disney+, Cazé TV, Xsports, ESPN e plataformas digitais da Kings League