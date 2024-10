GP de São Paulo: Prefeitura investe R$ 145 milhões no Autódromo de Interlagos, diz Nunes

No 30º aniversário de morte de Ayrton Senna, na primeira semana de novembro, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo colocará os carros mais rápidos do mundo no asfalto do Autódromo de Interlagos, Zona Sul da capital paulista, em homenagem ao piloto.

Nesta quarta-feira, 23, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou uma série de melhorias realizadas no local ao longo do ano para esta edição do campeonato. Entre elas, o recapeamento completo da pista e a aplicação de pinturas antiderrapantes, que visam aumentar a segurança dos pilotos em condições de chuva. Nunes também divulgou que haverá restauros na parte elétrica do autódromo, substituição de vidros, renovação das arquibancadas e ajustes no sistema de gás.

"Essas melhorias também vão contribuir para arquibancadas e outras estruturas internas", explicou o prefeito em coletiva de imprensa. O espaço contará, ainda, com novos espaços para recepção de convidados especiais, que poderão ser usados em outros eventos sediados no local.

De acordo com a prefeitura, foram investidos R$ 36 milhões nessas mudanças, que totalizam R$ 145 milhões em benfeitorias na estrutura do autódromo. Nunes também celebrou o impacto econômico da temporada de 2023. "Registramos R$ 1,64 bilhão em movimentação financeira com a última temporada do GP de Fórmula 1, que também foi marcada pelo crescimento de público. Foram gerados 17 mil empregos de maneira direta e indireta".

A meta da prefeitura é posicionar o Autódromo de Interlagos entre os cinco melhores do mundo, tanto para campeonatos esportivos quanto para grandes festivais. "Já tivemos êxito em grandes eventos. No primeiro ano do The Town, em 2023, batemos aproximadamente 500 mil pessoas, uma faixa que o Rock in Rio levou anos para atingir. As inovações permitirão ao público aproveitar não apenas o autódromo, como também os serviços da cidade, que tem potencial para o automobilismo e o entretenimento".

Transporte público

Outra novidade apresentada por Ricardo Nunes envolve o serviço de transporte público para Interlagos. "Teremos uma ligação a estação da CPTM [Autódromo Interlagos", relatou o prefeito. O plano inclui um trem expresso na Linha 9 (Esmeralda), operada pela ViaMobilidade, semelhante ao serviço oferecido durante o festival The Town, em setembro de 2023. O trem partirá das estações Pinheiros e Morumbi, com destino direto à estação Autódromo, e visa reduzir o tempo de viagem para cerca de 25 minutos.

Os bilhetes, com valor de R$ 30, poderão ser adquiridos antecipadamente no site da concessionária.

Medidas contra chuvas

Durante a etapa de classificação do GP de São Paulo, em novembro de 2023, a chuva afetou as coberturas das arquibancadas, que despencaram na Junção e no setor R.

A sessão classificatória foi interrompida com bandeira vermelha devido a uma forte tempestade que escureceu o céu, transformando o dia em noite às 16h. O temporal, acompanhado de nuvens densas, reduziu a visibilidade dos pilotos no Autódromo de Interlagos. Ventos intensos atingiram os fãs e arrancaram até mesmo as lonas que cobriam parte das arquibancadas.

Para 2024, o CEO da Fórmula 1, Alan Adler, afirmou que o evento estará melhor preparado para a previsão de temporal. "Nunca tinha ocorrido o que ocorreu no ano passado. Isso serviu de lição para a gente rever todas as normas de segurança. Agora, se for necessário, temos um protocolo de crise e evacuação. No ano passado, a gente foi pego de surpresa com a mudança repentina no tempo".

Quando será o GP de São Paulo 2024?

O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, conhecido como GP de São Paulo, será realizado de 1º a 3 de novembro no Autódromo de Interlagos, localizado na Zona Sul de São Paulo.

Fanzone

Quem desejar acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2024 terá à disposição a “Fanzone” no Kartódromo Ayrton Senna. No espaço, o público poderá interagir com pilotos, assistir a shows e participar de simuladores de corrida. O evento principal do GP de São Paulo será no dia 3 de novembro.

A programação inclui um show de Jorge Aragão na sexta-feira, dia 1º, e uma apresentação do DJ Alok no sábado, dia 2. Grupos de samba também estarão se apresentando, além de talk shows sobre automobilismo. O evento prestará homenagens aos pilotos Gil de Ferran e Wilson Fittipaldi, falecidos em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, respectivamente, além de Ayrton Senna.

Os ingressos para a Fanzone ainda estão disponíveis por R$ 580 para os três dias. Já as entradas para a corrida estão esgotadas. Quem comprou ingressos para os setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terá acesso à Fanzone.