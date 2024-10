GP de São Paulo 2024: Hamilton vai pilotar a McLaren que pertenceu a Ayrton Senna neste sábado

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, participará de uma homenagem ao tricampeão Ayrton Senna neste sábado, 2, logo após a classificação do GP de São Paulo.

Durante o evento, ele conduzirá a McLaren que levou o brasileiro a conquistar seu segundo título mundial em 1990. A informação foi inicialmente divulgada pela Band.

O carro que Hamilton pilotará na ação chamada "Senna Sempre" é o icônico McLaren MP4/5B, um dos mais memoráveis da carreira de Senna. Na temporada em que utilizou esse modelo, o brasileiro venceu seis corridas e superou Alain Prost por apenas sete pontos.

Segundo a organização do evento, Hamilton fará uma volta na pista com o famoso carro ao som do tema da vitória. Em seguida, o veículo será posicionado próximo à área dos boxes, permitindo que alguns torcedores tenham a chance de admirar de perto essa máquina histórica.

A homenagem programada coincide com o 30º aniversário da morte de Ayrton Senna, que ocorreu no GP de San Marino em 1994. A organização também pediu aos fãs que usem roupas amarelas ou tragam itens que lembrem o ídolo Ayrton Senna para as arquibancadas.

Hamilton sempre expressou seu profundo carinho por Ayrton Senna e pelo Brasil. O piloto britânico considera Senna seu ídolo e uma grande fonte de inspiração na Fórmula 1. Em 2017, ele recebeu um capacete usado por Senna em 1987, presenteado pela família do piloto, e ficou emocionado, chamando o tricampeão de "herói".

Em 2021, Hamilton usou um capacete estilizado em homenagem a Senna, incorporando as famosas faixas nas cores do Brasil em seu design. Durante uma corrida, ele saiu da 10ª posição e venceu, repetindo um gesto tradicional de Senna ao erguer a bandeira brasileira na volta da vitória.

A admiração de Hamilton pelo Brasil é tão marcante que, em 2022, ele foi homenageado na Câmara dos Deputados e recebeu o título de cidadão honorário do Brasil.

Quando será o GP de São Paulo 2024?

O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, conhecido como GP de São Paulo, será realizado de 1º a 3 de novembro no Autódromo de Interlagos, localizado na Zona Sul de São Paulo.