Caos e violência se espalham pelo México após morte de chefe de cartel de drogas

Após a morte do chefe do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", uma onda de violência se espalhou por diversos estados do México, provocando caos nas ruas e afetando diretamente a vida de moradores e turistas.

Em Jalisco, epicentro da operação militar conduzida pelo exército mexicano, homens armados bloquearam vias com carros e caminhões incendiados, deixando rodovias tomadas por restos de veículos queimados enquanto sirenes das forças de segurança ecoavam pela região.

O clima de tensão forçou o fechamento de estabelecimentos comerciais e levou autoridades a suspenderem eventos de grande porte e aulas presenciais.

O show da cantora Kali Uchis, programado para este domingo na cidade de Guadalajara, foi cancelado. A Liga MX também reprogramou os partidos de futebol no estado.

O balneário de Puerto Vallarta, assim como estados vizinhos de Michoacán, Puebla, Sinaloa, Guanajuato e Guerrero, registraram cenas semelhantes, com lojas incendiadas e ruas praticamente vazias. Partidas de futebol, incluindo campeonatos masculinos, femininos e da segunda divisão, foram suspensas.

O impacto da violência também chegou aos aeroportos. Companhias aéreas dos Estados Unidos e Canadá cancelaram dezenas de voos para destinos mexicanos como Guadalajara, Puerto Vallarta e Manzanillo.

Alguns aviões precisaram retornar enquanto já estavam a caminho do país, segundo comunicados das empresas. O Departamento de Estado dos EUA orientou seus cidadãos a buscarem abrigo e evitarem deslocamentos.

Sheinbaum pede calma à população

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu calma à população e destacou a coordenação entre os governos estaduais para conter os distúrbios. "Existe absoluta coordenação com os governos de todos os estados", afirmou em rede social.

A morte de "El Mencho" marca um ponto crítico no combate ao narcotráfico, mas evidencia também o poder de reação violenta do Cartel Jalisco Nova Geração, considerado uma das quadrilhas mais violentas do México e classificado pelos Estados Unidos como organização terrorista.

A morte do narcotraficante também ocorre em meio à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para que o México freie o envio de drogas, especialmente fentanil, para seu país. Trump ameaçou em várias ocasiões impor tarifas às exportações mexicanas, ao afirmar que o governo de Sheinbaum não fez o suficiente para combater o narcotráfico.

Diante da operação do exército, porém, o governo de Donald Trump aplaudiu a ação. "Este é um grande marco para o México, os Estados Unidos, a América Latina e o mundo (...). Os bons somos mais do que os maus. Parabéns às forças da lei da grande nação mexicana", disse no X Christopher Landau, subsecretário de Estado.

Quem é 'El Mencho'

Segundo autoridades mexicanas, Oseguera foi morto em Tapalapa, cidade de cerca de 20 mil habitantes no estado de Jalisco, no oeste do país, onde o cartel foi fundado e mantinha sua base. Um funcionário do governo, sob condição de anonimato, confirmou os detalhes da operação.

Sob o comando de Oseguera, o CJNG se consolidou como uma das principais organizações de tráfico de drogas do México, expandindo rapidamente suas atividades na última década.

O grupo produzia e distribuía drogas sintéticas, além de cocaína e metanfetamina, e, mais recentemente, fentanil para os Estados Unidos. Também era acusado de extorquir empresas locais e promover ataques contra forças de segurança e comunidades.

O cartel de "El Mencho" foi formado em 2009 e se tornou uma das quadrilhas do narcotráfico mais violentas do México, segundo informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Oseguera também era um velho conhecido do atual secretário de Segurança Pública federal, Omar García Harfuch. Em 20 de junho de 2020, "El Mencho" ordenou um inédito ataque armado contra Harfuch nas ruas da Cidade do México. O funcionário ficou ferido e três pessoas morreram, entre elas dois seguranças.

