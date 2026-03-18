Virada da Empreendedora fornece capacitação e conexões para mulheres em Brasília

A capital federal recebe, nos dias 20 e 21 de março, a estreia da Virada da Empreendedora em Brasília (DF). O evento itinerante, realizado pela Rede Mulher Empreendedora (RME), oferece 300 vagas gratuitas para mulheres interessadas em mentorias, workshops e rodadas de negócios. Com patrocínio da Shopee, as atividades acontecem no IFB Campus Brasília – Asa Norte.

A programação foi desenhada para atender empreendedoras em diferentes níveis de maturidade.

O encontro contará com uma feira de negócios dedicada a expositoras locais, além de painéis temáticos que abordam desde o uso de Inteligência Artificial e saúde financeira até o gerenciamento de carga mental e técnicas de pitch estratégico.

A abertura e uma mentoria coletiva serão conduzidas por Ana Fontes, fundadora e CEO da RME. Segundo a executiva, a chegada do projeto à capital é um marco nas comemorações de 16 anos da rede:

“Iniciar a Virada da Empreendedora em Brasília é um marco. Vamos celebrar os 16 anos da RME levando o conteúdo que normalmente desenvolvemos no Festival para várias cidades do Brasil", conta Ana Fontes.

Para a fundadora, a ideia é oferecer às mulheres, inicialmente na capital federal, ferramentas concretas para transformar ideias em renda e presença no mercado. "Queremos que cada participante saia com plano, rede e confiança para dar o próximo passo e que a cidade veja nascer negócios que gerem impacto real", explica.

Apoio ao Ecossistema Digital

O marketplace Shopee, parceiro estratégico desta edição, destaca o papel da capacitação para o crescimento das mulheres no comércio eletrônico.

Leila Carcagnoli, líder de categoria na Shopee, conta mais do compromisso da marca neste tema. “Parcerias com iniciativas como a Virada da Empreendedora reforçam nosso trabalho em ampliar o acesso de mulheres às oportunidades dentro do ecossistema de e-commerce, oferecendo conhecimento, ferramentas e visibilidade para que seus negócios possam crescer e gerar ainda mais impacto”, explica.

Cronograma do Evento

A Virada terá duração de um dia e meio, iniciando na noite de sexta-feira e estendendo-se por todo o sábado.

Na sexta-feira, 20, das 18h às 22h, o evento vai focar em palestras magnas e workshops de vendas.

No sábado, 21, das 09h às 19h, o trabalho será com uma maratona de sete workshops práticos sobre marketing, finanças, produtividade e networking.

As inscrições são gratuitas, via Sympla (a partir deste link) e a realização é da Rede Mulher Empreendedora (RME) com apoio do Instituto RME.