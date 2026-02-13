Projeto abre vagas para formação de 784 mulheres empreendedoras

O projeto Energia Feminina visa proporcionar oportunidades para brasileiras que são ou querem se tornar empreendedoras, oferecendo capacitação para geração de renda. A iniciativa concederá R$ 910 mil para impulsionar negócios de mulheres nos estados de:

Goiás,

Alagoas,

São Luís,

Piauí,

Pará,

Amapá,

Rio Grande do Sul.

O projeto do Instituto Equatorial, do Grupo Equatorial, conta com cursos gratuitos de empreendedorismo, gestão financeira, marketing e vendas, sustentabilidade e eficiência energética.

Como se inscrever no projeto de empreendedorismo feminino?

As inscrições serão realizadas por meio de cadastro online, disponível no site www.cieds.org.br ou pelo link da bio do Instituto Equatorial (@institutoequatorial).

Ao todo, 784 mulheres serão capacitadas. 364 participantes avançarão para a etapa de desenvolvimento de planos de negócio, com acesso a capital semente e mentorias personalizadas, voltadas ao fortalecimento dos resultados e à perenidade dos empreendimentos.

“A conexão entre mulheres dentro do nosso projeto fortalece processos de aprendizagem e cria um ambiente de criatividade e evolução”, diz Janaína Ali, coordenadora do Instituto Equatorial.

A participação é direcionada a mulheres cadastradas no CadÚnico ou encaminhadas por serviços da assistência social.

O processo seletivo adota critérios inclusivos, com cotas para mulheres negras e atenção a outros grupos minorizados, como pessoas com deficiência (PCD), mulheres trans, populações tradicionais e nômades.

Quem já participou do projeto Energia Feminina?

Na primeira edição, em 2025, o programa capacitou 360 mulheres, no Pará e no Piauí. Na etapa seguinte do projeto, 120 mulheres foram selecionadas para o processo de incubação, com acesso a capital semente, encerrando o ciclo com a realização de uma Feira de Negócios.

Entre os negócios fortalecidos pelo Energia Feminina estão iniciativas como o Yleus Ateliê Criações, fundado por Maria Suely, em Belém (PA).

O empreendimento atua com a produção artesanal de peças personalizadas, como terços, imagens em gesso e acessórios devocionais, valorizando a cultura local e o trabalho manual.

A empreendedora já atendeu mais de 200 clientes, transformando a arte em fonte de renda e fortalecimento da autoestima comunitária.

Outro exemplo é a marca Referência Preta, criada por Débora Raquel, em Teresina (PI), que nasceu para ampliar a representatividade de pessoas negras no mercado de roupas e acessórios.

O negócio oferece camisetas estampadas, ecobags, shoulder bags e peças customizadas, conectando moda, identidade cultural e empreendedorismo feminino. Durante a programação do projeto, Débora participou de apresentações de pitch, ampliando a visibilidade da marca e o acesso a novos mercados.