Mulheres impulsionam alta de 21% na contratação de seguro automotivo e motociclístico

O público-alvo das operadoras de seguros automotivos e motociclísticos pode estar mudando. Com o aumento da presença feminina no volante e sobre duas rodas, as empresas podem se beneficiar de olhar atento e prioridade a elas.

Quanto exatamente aumentou o número de mulheres com melhor mobilidade? Segundo a Segundo, o número de mulheres com permissão para pilotar e dirigir atingiu mais de 45% nos últimos 10 anos. O destaque vai para motos, com alta de cerca de 70%.

Um levantamento da Prezi reforça o cenário: até agosto de 2025, o Brasil contabilizou cerca de 20,9 milhões de mulheres habilitadas, representando mais de 46% do total de motoristas com CNH no país.

A seguradora Suhai confirma alta no interesse delas, registrando que a procura por proteção sob rodas aumentou em 21% em 2025.

Dados refletem priorização crescente da mobilidade por parte das mulheres

As principais teses se baseiam na noção da mobilidade como provedora de autonomia. Ao assumir o volante ou o guidão, muitas mulheres fortalecem sua independência e ganham mais flexibilidade para organizar o próprio tempo, otimizar deslocamentos e acessar novas oportunidades.

Neste cenário, contar com um seguro passa a ser parte fundamental dessa jornada de independência, oferecendo respaldo diante de imprevistos e garantindo que a liberdade conquistada venha acompanhada de segurança e estabilidade financeira.

“O aumento de mulheres habilitadas coloca a segurança delas no centro da discussão. Surgindo o carro ou moto como parte da rotina, seja para trabalhar, estudar ou empreender, cresce também a necessidade de contar com proteção diante dos riscos do dia a dia”, afirma Ana Paula Rodrigues, CMO da Suhai Seguradora.

Exemplo de entendimento do público-alvo:

A Suhai cita sua resposta para a necessidade de priorização das mulheres: a parceria com Eliana Malizia, fundadora do Aceleradas, movimento que estimula a presença feminina no universo automotivo e motociclístico.

Com apoio da seguradora há quatro anos, o projeto cria espaços seguros para que mulheres desenvolvam habilidades, tirem dúvidas e ganhem mais confiança ao dirigir ou pilotar.

No estudo “Elas & as Motos: universo invisível das motociclistas brasileiras”, desenvolvido em parceria com a Scopo Consumer Insights, 56% das mulheres habilitadas afirmam utilizar a moto diariamente.

“Para nós, este estudo tem um grande significado: foi idealizado e executado por mulheres e nasceu com a missão de compreender um público ainda não muito ouvido. Nosso objetivo é dar voz a essas motociclistas, entendendo suas experiências, desejos e desafios para que possamos evoluir juntos”, conclui Ana Paula.