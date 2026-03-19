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Mulheres impulsionam alta de 21% na contratação de seguro automotivo e motociclístico

Levantamento da Suhai Seguradora aponta para maior presença feminina no trânsito

Mulheres demonstram interesse particular em motocicletas (BROOK PIFER/Getty Images)

Mulheres demonstram interesse particular em motocicletas (BROOK PIFER/Getty Images)

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Publicado em 19 de março de 2026 às 13h00.

O público-alvo das operadoras de seguros automotivos e motociclísticos pode estar mudando. Com o aumento da presença feminina no volante e sobre duas rodas, as empresas podem se beneficiar de olhar atento e prioridade a elas. 

Quanto exatamente aumentou o número de mulheres com melhor mobilidade? Segundo a  Segundo, o número de mulheres com permissão para pilotar e dirigir atingiu mais de 45% nos últimos 10 anos. O destaque vai para motos, com alta de cerca de 70%. 

Um levantamento da Prezi reforça o cenário: até agosto de 2025, o Brasil contabilizou cerca de 20,9 milhões de mulheres habilitadas, representando mais de 46% do total de motoristas com CNH no país

A seguradora Suhai confirma alta no interesse delas, registrando que a procura por proteção sob rodas aumentou em 21% em 2025.

Dados refletem priorização crescente da mobilidade por parte das mulheres

As principais teses se baseiam na noção da mobilidade como provedora de autonomia. Ao assumir o volante ou o guidão, muitas mulheres fortalecem sua independência e ganham mais flexibilidade para organizar o próprio tempo, otimizar deslocamentos e acessar novas oportunidades. 

Neste cenário, contar com um seguro passa a ser parte fundamental dessa jornada de independência, oferecendo respaldo diante de imprevistos e garantindo que a liberdade conquistada venha acompanhada de segurança e estabilidade financeira. 

“O aumento de mulheres habilitadas coloca a segurança delas no centro da discussão. Surgindo o carro ou moto como parte da rotina, seja para trabalhar, estudar ou empreender, cresce também a necessidade de contar com proteção diante dos riscos do dia a dia”, afirma Ana Paula Rodrigues, CMO da Suhai Seguradora

Exemplo de entendimento do público-alvo:    

A Suhai cita sua resposta para a necessidade de priorização das mulheres: a parceria com  Eliana Malizia, fundadora do Aceleradas, movimento que estimula a presença feminina no universo automotivo e motociclístico

Com apoio da seguradora há quatro anos, o projeto cria espaços seguros para que mulheres desenvolvam habilidades, tirem dúvidas e ganhem mais confiança ao dirigir ou pilotar. 

No estudo “Elas & as Motos: universo invisível das motociclistas brasileiras, desenvolvido em parceria com a Scopo Consumer Insights, 56% das mulheres habilitadas afirmam utilizar a moto diariamente. 

“Para nós, este estudo tem um grande significado: foi idealizado e executado por mulheres e nasceu com a missão de compreender um público ainda não muito ouvido. Nosso objetivo é dar voz a essas motociclistas, entendendo suas experiências, desejos e desafios para que possamos evoluir juntos”, conclui Ana Paula. 

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