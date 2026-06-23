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Torre Eiffel fecha mais cedo por onda de calor e antecipa operações em Paris

França registra noites mais quentes desde 1947 e amplia alerta para calor extremo em mais de 90% do território

Onda de calor altera funcionamento de um dos principais pontos turísticos do mundo em Paris (Leandro Fonseca /Exame)

Onda de calor altera funcionamento de um dos principais pontos turísticos do mundo em Paris (Leandro Fonseca /Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 23 de junho de 2026 às 12h25.

A Torre Eiffel, em Paris, terá seu horário de funcionamento alterado nesta terça-feira, 23, devido a uma onda de calor que atinge a França.

O monumento, o mais visitado do mundo, encerrará suas atividades às 16h, em vez de operar até 0h45, como ocorre na alta temporada.

Segundo a Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), responsável pela administração do local, a decisão foi tomada por questões de segurança diante das altas temperaturas.

“Somos obrigados a nos adaptar às altas temperaturas; a prioridade é a segurança de nossas equipes e de nossos visitantes”, afirmou a empresa.

Com a mudança, o último acesso à torre será permitido até 12h15. Para os restaurantes instalados no monumento, o limite de entrada será às 13h30. A gestão informou ainda que é “muito provável” que o fechamento antecipado se repita na quarta-feira (24), caso as condições climáticas persistam.

Calor extremo afeta rotina em Paris e no país

A alteração no funcionamento ocorre em um contexto de calor intenso em toda a França. Segundo autoridades locais, mais de 90% da população está exposta a condições de calor extremo.

De acordo com o serviço meteorológico Météo-France, a noite entre segunda-feira (22) e terça-feira (23) registrou temperatura média de 21,6°C, a mais alta já observada no país desde o início das medições, em 1947.

Calor extremo no torneio de Roland Garros pressiona atletas, fãs e até equipamentos

A Torre Eiffel recebe cerca de 7 milhões de visitantes por ano, dos quais aproximadamente 75% são estrangeiros, o que amplia o impacto de mudanças operacionais em períodos de alta demanda turística.

Acompanhe tudo sobre:FrançaCaloronda de calor

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