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Europa aquece duas vezes mais rápido do que o resto do mundo, diz relatório

Levantamento da Copernicus aponta que continente registrou mais dias de calor extremo e que mesmo países como Noruega chegaram a recorde de temperatura

Estudo avaliou ondas de calor, estresse climático pelo frio e mudanças de temperatura nos oceanos (Manaure Quintero/AFP)

Estudo avaliou ondas de calor, estresse climático pelo frio e mudanças de temperatura nos oceanos (Manaure Quintero/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17h51.

A Europa está aquecendo duas vezes mais rápido do que o restante do mundo. No ano passado, pelo menos 95% do continente registrou temperaturas acima da média em 2025, incluindo Reino Unido, Noruega e Irlanda, que registraram o ano mais quente da sua história.

A informação é de um relatório do serviço de mudanças climáticas Copernicus, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas e da Organização Meteorológica Mundial.

A pesquisa aponta que, nos últimos 30 anos, a região que aqueceu na maior velocidade foi Ártico, especialmente em Svalbard, arquipélago norueguês próximo ao polo Norte.

Esta área, de acordo com o estudo, registra tendência de aquecimento de 1,5 ºC por década para o período de 1996 a 2025.

As análises da temperatura na superfície do continente apontam que quase toda a Europa esteve acima da média da temperatura no último ano. A região ao oeste da Rússia e Cazaquistão registrou recordes de temperatura, assim como a área entre o norte do Reino Unido e o sul da Islândia e entre o sul do Reino Unido e o oeste da França.

Mudanças no estresse térmico

O relatório avalia que enquanto cresceu o estresse térmico por conta do calor extremo, caiu esta sensação a partir do frio. Em 1980, a Copernicus identificava em média 15 dias de calor extremo em um ano. Em 2025, essa taxa chegou a 30, ou seja, quase um mês com ondas de calor extremas.

Na outra ponta, o estresse por frio extremo chegava a 42 dias em 1980, enquanto em 2025 se aproximava de apenas 30 dias.

A temperatura dos oceanos também foi medida pelo estudo. Em 1982, cerca de 30% do oceano ao redor da Europa vivia ondas de calor moderadas, enquanto quase 5% eram classificada como fortes. Já em 2025, apenas 12% enfrentavam ondas de calor moderadas; 50% contavam ondas fortes, 30% severas e 6% as extremas.

O calor se acumulou próximo do Reino Unido, Irlanda e Islândia e se concentrou ainda no Mar Mediterrâneo.

Ondas de calor

A região conhecida como Fennoscândia, que abrange Noruega, Suécia e Finlândia, também passou pelo período mais quente da história.

No ano passado, foram ao menos 21 dias com temperaturas iguais ou acima dos 30 ºC, a onda de calor com maior duração desde o início da medição.

Em Frosta, Noruega, a temperatura chegou ao recorde de 34,9 ºC, a temperatura mais alta já registrada.

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