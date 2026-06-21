França fecha 845 escolas e coloca metade do país em alerta máximo por onda de calor

A França manterá fechadas ao menos 845 escolas de ensino fundamental e médio a partir desta segunda-feira, 22, em meio a uma onda de calor que levou 49 dos cerca de 100 departamentos do país ao nível máximo de alerta meteorológico.

As autoridades também adaptaram os horários de funcionamento de outras 1,8 mil unidades escolares para evitar aulas nos períodos mais quentes do dia.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Edouard Geffray, em entrevista ao canal francês France 3. Segundo ele, o levantamento foi realizado na manhã deste domingo e ainda pode sofrer alterações conforme a evolução das condições climáticas.

As escolas que permanecerão fechadas estão concentradas principalmente nos departamentos sob alerta vermelho, classificação mais alta da escala meteorológica francesa. A medida afeta áreas do sudoeste e do centro do país, além da região de Paris.

A decisão ocorre em um momento de agravamento das temperaturas. A agência meteorológica Météo France colocou 35 departamentos em alerta vermelho a partir deste domingo e mantém outros 45 sob alerta laranja.

Durante o início da tarde houve uma revisão e 49 departamentos serão colocados sob alerta vermelho nesta segunda-feira. A previsão é que a onda de calor se estenda ao menos até o próximo fim de semana, com possibilidade de ampliação das áreas sob alerta máximo.

Calor extremo na França

Neste domingo, os termômetros devem alcançar entre 39°C e 40°C em diferentes regiões do país. Em Bordeaux, na região da Nova Aquitânia, a previsão é de 41°C. Paris pode registrar 38°C, enquanto cidades como Auxerre e Tarbes devem atingir 39°C.

O cenário deve se intensificar na segunda-feira. Durante a noite, as temperaturas não devem cair abaixo de 20°C a 25°C nas áreas em alerta vermelho. Durante o dia, a previsão é de máximas entre 40°C e 42°C.

Segundo a Météo France, o país pode registrar um novo recorde de temperatura média nacional. A marca atual é de 29,4°C, atingida em 5 de agosto de 2003 e novamente em 25 de julho de 2019, de acordo com a metodologia baseada em uma amostra representativa de estações meteorológicas.

Infraestrutura escolar sob clima extremo

Ao comentar o fechamento das unidades de ensino, Geffray afirmou que muitos prédios escolares franceses não foram projetados para enfrentar episódios de calor intenso como os observados nos últimos anos.

A França possui atualmente 47.790 escolas de ensino fundamental e 6.980 de ensino médio. Para o ministro, a adaptação dessas estruturas tornou-se uma necessidade diante da maior frequência das ondas de calor associadas ao aquecimento global.

Segundo ele, a solução não passa necessariamente pela instalação de sistemas de climatização. As intervenções podem incluir melhorias no isolamento térmico dos edifícios, além de medidas para ampliar a ventilação e reduzir o aquecimento interno das construções.

Eventos e atividades públicas afetados

A onda de calor também impacta a programação da Festa da Música, celebração realizada anualmente em 21 de junho e que costuma levar milhões de pessoas às ruas da França para acompanhar apresentações gratuitas.

Sem uma determinação nacional única, algumas prefeituras e governos regionais optaram por cancelar ou adiar parte dos eventos previstos para este domingo.

Além disso, o governo francês determinou no sábado a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas nos departamentos sob alerta vermelho. A medida busca evitar uma pressão adicional sobre os serviços de saúde, que já registram aumento da demanda em razão das altas temperaturas.