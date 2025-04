'Currículo azul': Brasil é o primeiro país a incluir educação oceânica nas escolas

Em uma iniciativa pioneira no mundo, o Brasil passa a incluir a educação sobre oceanos no currículo escolar e chama a atenção para a importância do ecossistema para a manutenção da biodiversidade e equilíbrio climático.

A medida foi oficializada com a assinatura de um Protocolo de Intenções em Brasília, na quarta-feira (9), com o apoio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e articulação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), além do MEC.

O batizado "currículo azul" será integrado às escolas de todo o país e adaptado às realidades locais, trazendo uma visão holística do oceano como "regulador climático, fonte essencial de vida e catalisador de soluções sustentáveis.", destacou a ONU em comunicado.

Ronaldo Christofoletti, copresidente do grupo de especialistas em Cultura Oceânica da Unesco, disse que a inicativa "nasce da escuta ativa e plural da sociedade brasileira”.

A mudança acontece em um momento crucial para o combate à crise climática, com o aquecimento dos oceanos batendo níveis recordes e trazendo consequencias drásticas para a vida na Terra. Nossos mares pedem socorro: poluição, acidificação das águas, perda de biodiversidade e branqueamento de extensos recifes de corais tornam o desafio da conservação uma corrida contra o tempo.

Mirando a COP30 no Brasil, o oceano também entra em cheque como um aliado para o equilíbrio do clima junto com as florestas, visto que funciona como um grande sumidouro de carbono. Diferente do senso comum que diz que a Amazônia é o 'pulmão do mundo', na realidade este papel é desempenhado pelo ecossistema marinho.

Inspiração: Santos (SP)

A medida ganhou força no Brasil com um primeiro passo em Santos, São Paulo, após a aprovação em 2021 de uma lei que estabeleceu a cultura oceânica como política pública em escolas municipais.

Segundo a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, há outras iniciativas em curso no Brasil. O Programa Escola Azul, por exemplo, hoje mobiliza mais de 100 mil estudantes em todas as regiões do país e 20 municípios em quatro estados brasileiros já integraram formalmente a pauta em seus currículos.

Entre outras, estão a criação de clubes de ciência, a formação de jovens embaixadores do oceano e olimpíadas para estimular o conhecimento sobre o tema.