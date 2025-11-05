Seis iniciativas brasileiras ganham prêmio climático da Bloomberg Philanthropies

Como governos locais estão enfrentando as mudanças climáticas na prática? A Bloomberg Philanthropies anunciou os vencedores globais do Local Leaders Climate Awards 2025 durante o Fórum de Líderes Locais da COP30 no Rio de Janeiro, em parceria com a C40 Cities.

Das 26 finalistas mundiais, seis iniciativas brasileiras foram reconhecidas por suas políticas ambientais, incluindo a capital carioca sede da série de eventos pré-cop nesta semana e a cidade de São Paulo. Ao todo, a premiação recebeu 160 inscrições de 45 países.

Os vencedores são: Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Barcarena, Salvador e o estado do Piauí. Cada um foi homenageado em categorias diferentes, alinhadas às prioridades da agenda da presidência da COP30 e com soluções implementadas nos últimos três anos.

"Os líderes locais sabem que a implementação de políticas eficazes trazem benefícios imediatos: ar mais limpo, economias mais fortes e comunidades mais resilientes", afirmou Michael R. Bloomberg, Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU e fundador da Bloomberg.

Segundo Bloomberg, os homenageados são a prova de que, com comprometimento e criatividade, "cidades, estados e regiões podem melhorar a vida hoje e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente para o futuro."

Conheça os vencedores

O Rio ganhou na categoria “Infraestruturas mais seguras para um mundo em transformação” por um protocolo de enfrentamento ao calor extremo que conta com o suporte técnico da Secretaria Municipal de Saúde e parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima.

Se trata de um sistema que utiliza dados meteorológicos e de saúde para prever riscos e ajudar na prevenção frente as altas temperaturas impostas pela nova realidade do clima.

Já São Paulo se destacou na categoria “Transporte limpo e confiável” com a eletrificação da frota de ônibus da cidade, junto com Oslo, capital da Noruega.

Em Salvador, o reconhecimento foi em “Soluções sustentáveis para resíduos” com o programa Recicla Capital junto de Quezon, nas Filipinas, pelo projeto "Do lixo ao cashback".

Fora das capitais, Juiz de Fora foi premiada em “Transição Energética e Construções Inteligentes” com o programa "Transformando energia", voltado a transformar a matriz energética por meio de fontes limpas e design eficiente, enquanto Barcarena se destacou na área de “Cidades saudáveis, comunidades fortes” por um programa de Sistema Alimenta.

Para fechar a lista, o Piauí foi vencedor pelo "ICMS Ecológico", um mecanismo inovador de incentivo fiscal que une governo estadual e municípios em torno de metas ambientais, usando a arrecadação tributária como ferramenta de política climática.

Mark Watts, Diretor Executivo da C40 Cities, destacou que as soluções premiadas são "exemplos poderosos e reais de como os governos locais estão reduzindo as emissões, aumentando a resiliência e melhorando a vida cotidiana das pessoas".

Nesta quarta-feira, 5, é a vez do Earthshot Prize ou "Oscar ambiental", outra premiação global criada pelo príncipe William em 2020 e que destina £5 milhões (cerca de R$ 36,5 milhões) para escalar cinco iniciativas ambientas.