Cerrado pode gerar US$ 100 bilhões ao PIB brasileiro com agricultura regenerativa

Em ano de Conferência de Mudanças Climáticas da ONU (COP30) no Brasil, acelerar a transição para paisagens regenerativas é peça-chave. O país, com maior parte das emissões associadas ao uso da terra, é um celeiro de oportunidades para a agricultura de baixo carbono.

O Cerrado, responsável por 25% da soja consumida no mundo, é um hub de produção de alimentos crucial para a segurança alimentar. As práticas regenerativas neste bioma podem não só recuperar áreas degradadas como gerar um retorno financeiro de US$ 100 bilhões (R$ 520 bi) e adicionar US$ 20 bilhões (R$ 104 bi) ao PIB anualmente até 2050.

É o que revela um novo estudo inédito do Boston Consulting Group (BCG), em parceria com o Ministério da Agricultura e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

A análise identificou 32,3 milhões de hectares com potencial para regeneração, sendo: 23,7 milhões de hectares para a recuperação de pastagens degradadas e outros 8,6 milhões de hectares para intensificação da agricultura sustentável.

Para fazermos a transição, seriam necessários investimentos estimados em US$ 55 bilhões (R$ 286 bi), com retorno de até 19% no marco de 2050. Já o valor deve retornar para a mão do produtor em uma média de 2 a 5 anos, a depender do tamanho da propriedade, diz o estudo.

Lucas Moino, sócio do BCG, destacou que não é possível distanciar produtividade de sustentabilidade no Brasil. "Estamos falando sobre como aumentar a escala e acelerarmos este processo de transição verde. Com tecnologia, é aquele famoso 'poupa terra': aumentar a produção por área, ao mesmo tempo em que se reduz a pressão por novas áreas e se ajuda na preservação", disse a jornalistas durante evento de lançamento do estudo na sede do BCG, em São Paulo.

Segundo o executivo, os investimentos dependem de um mix de capital privado, concessional e seguros, a fim de potencializar as vocações do bioma para a produção agrícola. "Nossos números mostram que isso é possível", reforçou.

COP30 à vista

Juliana Lopes, diretora de Natureza e Sociedade do CEBDS, organização multisetorial que representa fortemente o agronegócio, destacou que a COP30 é uma janela para avançarmos na agenda com grandes players do setor e vai de encontro ao lançamento de um Landscape Accelerator (LAB) de sistemas alimentares ainda na COP28.

O estudo seria um marco para dimensionar o tamanho da oportunidade e apresentar para o mundo em busca de alianças estratégicas e superação das barreiras, acredita a executiva.

"A transição para paisagens regenerativas representa não apenas uma oportunidade econômica sem precedentes, mas um imperativo para a resiliência climática e competitividade do agro brasileiro a longo prazo", destacou.

Á EXAME, Arthur Ramos, sócio do BCG, acrescentou que o objetivo é criar as condições ideais para os investimentos no Brasil e que a COP30 é global, o que abre a oportunidade de também exportar soluções. "Isso depende de uma harmonização entre as políticas, os mecanismos de investimentos e as métricas. Em um ambiente de COP, o estudo contribui para as interessadas, especialmente agora que passamos de uma agenda de negociação para implementação", disse.

O caminho para implementação das práticas regenerativas inclui o desenvolvimento de políticas públicas, o desbloqueio de financiamento tanto público como privado e o avanço na escala de tecnologias já existentes. Entre elas, estão técnicas conhecidas como uso de bioinsumos e biológicos, gestão de resíduos na pecuária, plantio direto, cultivo de cobertura e fixação de nitrogênio, destacaram os especialistas.

"Para ganharem escala, todas devem ser fáceis de serem integradas. Não existe ciência de foguete", destacou Lucas. Com a ampla adoção das tecnologias, o próximo passo seria encontrar métricas de monitoramento e verificação do impacto.

Desafio de bilhões

O estudo também aponta os três maiores desafios: a mudança de mentalidade dos agricultores para que priorizem os ganhos de longo prazo em vez dos imediatos; os valores significativos de financiamento iniciais e a necessidade de mecanismos de crédito, ao mesmo tempo em que estas instituições consideram os altos riscos climáticos e financeiros; e a verificação como sendo um processo complexo e custoso para os agricultores.

Benefícios ambientais, sociais e econômicos

O Cerrado sofreu forte impacto do desenvolvimento agrícola ao longo das últimas quatro décadas e quase metade do bioma foi convertido em áreas de pecuária e agricultura, o que influenciou a dinâmica da região e do clima.

As consequências vão desde incêndios mais frequentes e intensos, espécies de plantas e animais cada vez mais ameaçadas de extinção e períodos de estiagem e calor.

Segundo o BCG, os benefícios ambientais e sociais de práticas regenerativas também incluem a redução de até 140 milhões de toneladas de CO2 equivalente, a melhora da saúde do solo, aumento da biodiversidade, maior eficiência hídrica e geração de renda para pelo menos 400 mil agricultores da região.

Os dados serão detalhados na Cúpula do Cerrado, em 15 de abril.