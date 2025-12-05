ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Leilão de baterias pode movimentar R$ 4 bi, mas corre risco de 'encolher demais', alerta CELA

Anunciado durante a COP30, leilão está previsto para abril de 2026 e é considerado "ponto de virada" na transição energética brasileira; entenda o que está em jogo

O setor de armazenamento energético deve movimentar cerca de R$ 2,2 bilhões em 2025

O setor de armazenamento energético deve movimentar cerca de R$ 2,2 bilhões em 2025

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12h35.

"O principal risco é tratarmos a bateria como coadjuvante e não com o protagonismo que a tecnologia tem o potencial de ser". O alerta é de Vinicius Berná, diretor estratégico de novos mercados da Clean Energy Latin America (CELA), em entrevista à EXAME sobre o anúncio do primeiro leilão de baterias do Brasil, previsto para abril de 2026.

Segundo modelagem da consultoria, um projeto com cerca de 1 GWh de armazenamento poderia movimentar R$ 4 bilhões ao longo da cadeia produtiva, desde a fabricação dos equipamentos até a construção, operação e financiamento dos sistemas.

O armazenamento energético em baterias é uma das megatendências do setor neste ano, segundo o MIT.

O leilão, anunciado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante a COP30 em Belém, é considerado um marco para a transição energética do Brasil. A consulta pública, que reuniu contribuições até 1º de dezembro, retomou discussões iniciadas em 2024, e é fruto de um esforço para garantir segurança e estabilidade ao sistema elétrico brasileiro.

Inicialmente, o processo era para ter acontecido em 2025, mas foi adiado algumas vezes devido a disputas políticas e judiciais no setor. 

Apesar do otimismo do mercado, o especialista alerta para um risco que pode comprometer o potencial do leilão: a falta de volume suficiente para viabilizar o desenvolvimento de uma cadeia industrial nacional de armazenamento.

"Se o governo suprir praticamente toda a necessidade de potência com leilões tradicionais de térmicas ou usando só os reservatórios das hidrelétricas, o espaço para armazenamento pode encolher demais. Aí vamos perder escala e os custos sobem", destacou.

Mas o executivo não defende que toda a necessidade de potência seja atendida apenas por baterias e sim um portfólio equilibrado de tecnologias.

"Precisamos apostar no que traz segurança energética e melhor aproveitamento do parque de geração que já está instalado no Brasil", ponderou.

O paradoxo energético brasileiro

O especialista explica que o Brasil enfrenta um paradoxo: ao mesmo tempo em que fontes solares e eólicas já representam cerca de 40% da potência instalada, a intermitência dessas fontes cria um desequilíbrio crítico entre oferta e demanda ao longo do dia.

Segundo estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), já em 2028 o país poderá enfrentar um cenário em que, num mesmo dia, desperdiçará cerca de 35 gigawatts de potência ao meio-dia por excesso de geração e falta de consumo, enquanto à noite precisará acionar térmicas novas para entregar 5 gigawatts.

"Nenhuma outra tecnologia consegue atenuar esse problema de maneira tão eficaz quanto armazenamento de energia", destacou Vinicius.

Mercado aquecido e custos em queda

O mercado de baterias já mostra sinais de aquecimento mesmo antes do leilão. Segundo dados da CELA, o setor de armazenamento energético deve movimentar cerca de R$ 2,2 bilhões em 2025, um crescimento de mais de três vezes em relação aos R$ 700 milhões de 2024.

O volume de comercialização pode atingir entre 1,3 e 2,5 gigawatts-hora neste ano, incluindo aplicações em empresas, backups e contratações no leilão dos sistemas isolados da Amazônia.

O crescimento é impulsionado pela queda acentuada nos preços da tecnologia: os custos dos sistemas de bateria caíram cerca de 40% ao longo de 2024, com projeção de redução adicional de mais de 15% até o final de 2025. Este cenário permite que o consumidor recupere o investimento entre 3 e 13 anos.

Mirando o futuro, a CELA projeta que o mercado brasileiro de armazenamento deve crescer 12,8% ao ano até 2040, com incremento de até 7,2 gigawatts de capacidade instalada no período, movimentando mais de US$ 12,5 bilhões anuais.

Com incentivos adequados e regulamentações bem definidas, esse potencial poderia alcançar até 18,2 gigawatts.

"A CELA tem acompanhado a necessidade desse leilão há mais de três anos. Estamos apoiando geradores renováveis, investidores e financiadores de tecnologia. A cadeia de valor está preparada e está ansiosa para esse momento", afirmou o diretor.

Oportunidade de virada na transição energética

Para o diretor da CELA, se o desenho final do leilão for bem calibrado, garantindo volume adequado para baterias, sinal locacional inteligente e complementariedade com as renováveis, "há potencial de ser um ponto de virada que transforme a tecnologia e a indústria, induzindo competitividade do Brasil nesse contexto de transição energética".

No anúncio, o ministro Alexandre Silveira também destacou o papel estratégico das baterias. "Essa iniciativa contribui para a modernização do setor, ampliando sua capacidade de resposta às novas demandas tecnológicas e aos desafios ambientais", afirmou em nota. 

Com a consulta pública encerrada, o mercado aguarda pela publicação da portaria final com as diretrizes do leilão, previsto para acontecer em abril de 2026.

Como vai funcionar o leilão de baterias

O leilão de 2026 terá como objetivo contratar potência em megawatts proveniente de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias (SAE-BESS).

A proposta prevê contratos de 10 anos, com início de operação em 2028, sistemas com pelo menos 30 MW de potência, capacidade de entrega de 4 horas contínuas por dia e remuneração fixa mensal.

Na prática, a modalidade permitirá que empresas instalem e operem grandes sistemas de baterias capazes de armazenar energia elétrica e liberá-la quando necessário, contribuindo para a estabilidade e a segurança do fornecimento nacional.

"Diferente das térmicas e repotencialização das hidrelétricas, que geram energia nova, a bateria consome nos horários em que essa energia sobra e entrega nos horários que está faltando. Ou seja, ajuda a organizar melhor o uso elétrico gerado pelo próprio sistema ao longo do dia", explicou o diretor da CELA.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:ESGEnergiaEnergia renovávelMudanças climáticasClimaTransição energética

Mais de ESG

A COP30 como marco: Brasil e setor privado lideram a agenda da implementação

COP30 foi virada política para o clima e Brasil soube conduzir, diz fundadora do TED Countdown

O ‘novo normal’ dos eventos extremos e a resiliência no fornecimento de energia elétrica

Banco da Amazônia encerra COP30 com nova arquitetura financeira verde

Mais na Exame

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Escola rompe modelo ‘igual para todos’ e adota mentoria individual para alunos – e sonhos – diversos

Mundo

PCE: inflação dos EUA sobe 0,4% em setembro, dentro das expectativas do mercado

Esporte

Mascotes da Copa 2026: quais os nomes e o que significam?

Mercados

Selic 2026: UBS revela quais bancos ganharão mais com queda de juros