Leilão na Foz do Amazonas: 19 blocos vendidos dos 47, em meio a controvérsias ambientais

O leilão de exploração de petróleo e gás na Bacia da Foz do Amazonas, conduzido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), resultou na venda de 19 dos 47 blocos oferecidos nesta terça-feira, 17.

Os consórcios que incluem Petrobras e ExxonMobil Brasil, além de Chevron Brasil e CNPC Brasil, adquiriram um total de 16.312,33 km² na região, localizada entre o Amapá e o Pará, abrangendo áreas de águas profundas e ultraprofundas na Margem Equatorial.

Embora a expectativa seja de arrecadação mínima de R$ 600 milhões, o leilão gerou controvérsias. Em paralelo à arrecadação, ambientalistas e grupos indígenas levantam preocupações sobre os impactos ecológicos da exploração, especialmente por envolver regiões de alta sensibilidade ambiental, como as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha.

Exploração da Foz do Amazonas

O leilão, que é o segundo sob a gestão do governo Lula, também inclui 125 blocos em outras partes do Brasil. As projeções indicam a possibilidade de descobrir até 10 bilhões de barris de petróleo na Foz do Amazonas, o que poderia gerar movimentações econômicas superiores a R$ 1 trilhão. No entanto, o processo está longe de ser simples. Além da exploração, as empresas enfrentam desafios jurídicos e resistência local.

O debate sobre a exploração na região é intenso, com críticas que questionam a adequação dos estudos ambientais realizados. Organizações como a Federação Única dos Petroleiros e o Instituto Arayara moveram ações judiciais, alegando que o leilão compromete compromissos ambientais e climáticos do Brasil.

Além disso, o Ministério Público Federal solicitou a suspensão do certame, alegando a necessidade de mais avaliações ambientais e consultas com as populações afetadas.