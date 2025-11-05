Startup re.green leva prêmio ambiental mais prestigiado do mundo

Thiago Picolo comanda a re.green, startup brasileira que restaura áreas desmatadas na Mata Atlântica e Amazônia. (Divulgação)
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 22h14.
A re.green, startup brasileira de restauração florestal, foi a grande vencedora do Earthshot Prize 2025 na categoria "Proteger e recuperar a natureza", em cerimônia realizada na noite de quarta-feira, 5, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro.
O prêmio, criado pela Royal Foundation do Reino Unido, é um dos mais prestigiados reconhecimentos internacionais para soluções ambientais inovadoras.
O projeto concorria com o Fundo Florestas Tropicais Pra Sempre (TFFF), iniciativa do governo brasileiro encabeçada pela ministra Marina Silva e uma das grandes apostas da COP30, e outros 13 finalistas selecionados globalmente.
A trajetória da re.green é dos exemplos mais bem sucedidos de um novo paradigma no financiamento de soluções climáticas no Brasil, caracterizado pela convergência de capital público estratégico, validação técnica internacional e compromissos corporativos de longo prazo.
O resultado também avaliza a crescente sofisticação do setor privado brasileiro em desenvolver modelos de negócio que conciliem restauração ambiental com viabilidade econômica.
O Earthshot Prize, inspirado no projeto "moonshot" que levou o homem à Lua, distribui 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 7 milhões) a cada um de seus cinco vencedores anuais.
A estrutura do prêmio oferece aos finalistas não apenas recursos financeiros, mas também orientação estratégica, visibilidade internacional e capacitação técnica para escalar seus projetos.
Mais cedo, em entrevista à EXAME, Thiago Picolo, CEO da Re.green, refletiu sobre a dimensão estratégica do reconhecimento para o desenvolvimento do setor:
"Nós somos uma empresa de restauração ecológica de áreas desmatadas na Mata Atlântica e na Amazônia para que voltem a ter o ecossistema original", explicou.
"A importância do prêmio Earthshot é bem grande, ao trazer visibilidade e credibilidade para nossa companhia. O que atrai investimentos e clientes, nos permitindo escalar para ter o tamanho que a gente quer ter não só como empresa, mas como setor também", completou.
A cerimônia, transmitida pela BBC internacionalmente e pela Globo no Brasil, contou com a presença do príncipe William e performances de artistas como Anitta, Gilberto Gil, Shawn Mendes e Kylie Minogue, evidenciando o esforço de comunicação pública em torno da agenda climática.