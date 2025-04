Mombak é a primeira empresa a receber investimentos do Fundo Clima. O valor? R$ 100 milhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a primeira operação do Novo Fundo Clima e a beneficiada será a startup Mombak, com acesso a um financiamento de R$ 100 milhões.

A empresa especializada em créditos de carbono a partir do reflorestamento aposta no maior projeto do mundo para remover carbono e nasceu fruto do sonho de Peter Fernandez e Gabriel Silva, ex-99 e ex-Nubank, em criar uma nova indústria voltada a solucionar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Até então, já foram captados US$ 200 milhões de investimento visando escalar o plantio de mudas nativas e recuperar uma área degradada de milhares de hectares na Amazônia.

Com o novo aporte público, a ideia é expandir ações de restauração de áreas degradadas no Pará, com foco na recuperação da biodiversidade e captura de carbono em larga escala. Do montante, R$ 80 milhões vêm do Fundo Clima e R$ 20 milhões da linha BNDES Finem, viabilizados por fiança bancária do Santander.

Segundo o BNDES, a abordagem da Mombak será voltada para parcerias com proprietários locais, promovendo a recuperação ambiental e o desenvolvimento econômico regional.

O projeto também irá impulsionar a geração de empregos e a cadeia produtiva do reflorestamento, em um ano em que o Brasil se prepara para receber a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU (COP30) pela primeira vez.

O CEO e cofundador da Mombak, Peter Fernandez, destacou que o financiamento é um marco para a indústria de remoção de carbono no Brasil e que "reflorestar é um negócio escalável e com forte demanda no mercado global".

A prática tem o potencial de capturar de 2 a 3 bilhões de toneladas de CO2 por ano da atmosfera. Entre seus investidores, estão AXA, CPP (Canada Pension Plan Investment Partners), Bain Capital Partnership Strategies e Fundação Rockefeller, além de contratos bilionários com gigantes da tecnologia como Google e Microsoft.

"Já conseguimos provar que existe o mercado: atraindo investidores, clientes e executando os projetos verdes", disse em entrevista à EXAME Gabriel Silva, também fundador da Mombak.

O Fundo Clima e sua reformulação

Criado em 2009 e reformulado em 2023 pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Fundo Clima é um dos principais instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima e tem como objetivo apoiar projetos que visem mitigar as mudanças climáticas.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse em nota que a operação de reflorestamento é um símbolo da atuação do governo federal em prol da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável.

“Estamos reconstruindo florestas, mantendo a biodiversidade, gerando empregos e renda para população e ajudando o planeta”, escreveu.

Para Leonardo Fleck, head sênior de Sustentabilidade do Santander Brasil e co-lead de natureza e biodiversidade do Grupo Santander, há um enorme potencial das soluções baseadas na natureza no país, mas é nececessário investir em soluções inovadoras para que possam decolar.

“Trabalhamos desde o lançamento da linha para restauração do BNDES na busca de soluções que se alinhem com o modelo de negócios dos clientes e os requisitos de mitigação de riscos financeiros. Ficamos felizes em contribuir com o primeiro desembolso", destacou.

Expansão dos projetos

Além do Novo Fundo Clima, o BNDES e o MMA atuam em parceria no 'projeto Arco da Restauração', que visa recuperar 24 milhões de hectares de florestas desmatadas na Amazônia até 2050.

Já o programa Restaura Amazônia, lançado em dezembro de 2024, é um dos pilares desse esforço, com R$ 450 milhões de recursos do Fundo Amazônia e apoio de instituições como a Petrobras.

O acesso a estes fundos é considerado um avanço para conectar capital privado e projetos ambientais de grande porte no Brasil, em um contexto geopolítico desafiador e de emergência climática no mundo.