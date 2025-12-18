ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Análise: Com Redata para 2026, Brasil atrasa projetos bilionários e data centers sustentáveis

Matriz renovável e 180 milhões online não bastam; fragilidade regulatória no país mantêm 40% dos dados brasileiros no exterior

Data centers verdes: evolução tecnológica posiciona o Brasil de forma competitiva no mercado global, desde que a infraestrutura regulatória e física acompanhe o ritmo. (Elea Data Centers/Divulgação)

Data centers verdes: evolução tecnológica posiciona o Brasil de forma competitiva no mercado global, desde que a infraestrutura regulatória e física acompanhe o ritmo. (Elea Data Centers/Divulgação)

Lia Rizzo e Sofia Schuck

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16h19.

Apesar da expectativa (e pressão) de grandes empresas de tecnologia, a votação da Medida Provisória que instituirá o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (Redata) ficou para fevereiro de 2026.

Na terça-feira, 16, a deputada Luisa Canziani, presidente da comissão especial que analisa o projeto de regulamentação da inteligência artificial, anunciou o adiamento. E o conteúdo da MP do Redata será incorporado ao PL 2338/2023 da IA no Brasil e já tramita na Câmara dos Deputados.

A estratégia de votar os dois temas em conjunto já estava definida, mas a votação prevista para esta semana não aconteceu por falta de tempo hábil. Agora, deve ocorrer apenas em fevereiro de 2026, antes que a MP perca sua validade.

O atraso pode custar caro. Enquanto o Congresso não avança, investidores internacionais aguardam sinais claros para desembarcar no país, deixando projetos bilionários represados.

Com uma matriz energética que gera aproximadamente 90% a partir de fontes renováveis, o Brasil possui características únicas para se tornar uma potência global em infraestrutura digital sustentável.

O país conta com cerca de 180 milhões de pessoas online e é o segundo maior usuário de plataformas como TikTok, Facebook, Instagram e Netflix. A demanda digital, portanto, é massiva.

Mas há um problema. "Atualmente, cerca de 40% dos dados gerados por brasileiros são processados no exterior por falta de capacidade instalada no território nacional", aponta Rafael Pellon, advogado especializado em direito digital e regulação de tecnologias.

O cenário amplia a dependência tecnológica, eleva riscos à soberania digital e contribui para o déficit de US$ 6,8 bilhões registrado na balança comercial de Tecnologia da Informação e Comunicação em 2024.

"Temos disponibilidade de energia renovável sobrando. Não tem por que não aproveitar", afirma Pellon. Contudo, ele alerta,"se o Brasil não se mover para resolver as políticas públicas, podemos acabar com data centers no Chile e na Argentina servindo a população brasileira. Não queremos isso, mas é o que pode acontecer."

A explosão energética que vem com a IA

O número de data centers no Brasil já cresceu mais de 600% em dez anos, e o território nacional concentra atualmente 40% dos investimentos do setor na América Latina, conforme o relatório Brazil Datacenter Report.

Um levantamento do MIT Technology Review Brasil revelou que o consumo de eletricidade dos data centers brasileiros vai mais do que dobrar até 2029.

O salto será de 1,7% para 3,9% da demanda nacional, um crescimento de 130% que representa passar de 8,2 TWh para mais de 18 TWh anuais. Chegando a este patamar, essas instalações superarão todo o consumo da iluminação pública do país.

É fato que o setor evoluiu significativamente em eficiência nas últimas décadas. Até 2010, data centers consumiam muita água e se instalavam próximos a fontes hídricas.

Hoje, com tecnologias avançadas como resfriamento por imersão e sistemas de circuito fechado, instalações mais modernas já reduzem significativamente o consumo de recursos naturais.

Essa evolução tecnológica posiciona o Brasil de forma competitiva no mercado global, desde que a infraestrutura regulatória e física acompanhe o ritmo. E a urgência do tema se explica ainda pela explosão da inteligência artificial e dos serviços em nuvem, que dependem dessa infraestrutura para operar.

Anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em maio durante visita ao Vale do Silício, o Redata prevê a suspensão de tributos como PIS/Pasep, Cofins, IPI e Imposto de Importação na aquisição de equipamentos destinados a data centers.

Há, porém, uma contrapartida fundamental: para ter acesso aos benefícios fiscais, as empresas precisam utilizar 100% de energia renovável.

"Não existe meio-termo: é 100% se você quiser o benefício fiscal. Ou nada", explica Pellon, para quem a exigência é positiva e coloca o Brasil em posição de liderança global.

Para efeito comparativo, nos Estados Unidos Microsoft e OpenAI fecharam contratos com usinas nucleares para alimentar suas instalações - uma alternativa controversa. "Energia nuclear é sustentável? Tem gente que diz que é. Mas é muito complicado", pondera Pellon.

Redata resolve apenas parte do problema

A falta de clareza regulatória deixa em compasso de espera empreendimentos importantes. O maior deles é a instalação do TikTok no Ceará, em parceria com a Casa dos Ventos, que atenderá toda a América Latina.

A escolha pelo Nordeste não é casual. A região combina terrenos acessíveis, potencial eólico abundante e proximidade com Fortaleza, o maior hub de conexão de cabos submarinos de fibra óptica do Brasil, ligando o território nacional à Europa, África e Estados Unidos.

Outros empreendimentos como os da Scala Data Centers no Rio Grande do Sul e em Tamboré, na região metropolitana de São Paulo, também aguardam o sinal verde. 

O problema é que o Redata, por si só, não basta. A medida deixa de fora questões fundamentais para viabilizar empreendimentos como terreno, segurança, distribuição de eletricidade, licenciamento ambiental, IPTU municipal e ICMS estadual.

"O Redata trata de energia e equipamentos quando o data center já está pronto para funcionar. Mas ele vem no final, quando toda a infraestrutura já foi construída", explica Rafael Pellon.

O advogado lembra que a construção de um data center exige interação com os três níveis de governo: municípios cuidam do zoneamento urbano e IPTU; estados lidam com ICMS e infraestrutura de distribuição elétrica; e a União oferece os incentivos do Redata. "Porém, ainda falta clareza sobre essas outras etapas", alerta.

Outro dos pontos mais críticos é a ausência de um licenciamento ambiental específico para essas operações. O risco é que cada município crie suas próprias regras.

"E aí, vai ter cidade que vai querer fazer o licenciamento ambiental de seu data center como se fosse campo de futebol, outra como se fosse padaria, outra vai falar que é uma fábrica de carvão e por aí vai", diz o advogado.

Por fim, há ainda o gargalo da infraestrutura energética. Mesmo com matriz renovável abundante, a rede de distribuição em regiões estratégicas, especialmente no Nordeste, nem sempre tem capacidade para atender a demanda.

Considerando que data centers precisam de alta tensão e fornecimento ininterrupto, qualquer falha significa dependência de geradores a diesel, comprometendo fatalmente a promessa de sustentabilidade.

Esse conjunto de entraves faz com que operar um data center no Brasil seja, em média, 30% mais caro do que em outros países da região. No Chile, os incentivos incluem terreno gratuito e isenção fiscal por dez anos. Enquanto a Argentina oferece água abundante e gelada no sul.

Agora, a janela brasileira para transformar energia renovável em liderança digital permanece aberta, mas não indefinidamente. Potencial sem regulação vira apenas estatística.

A votação de fevereiro dirá se o país terá capacidade de execução ou continuará apenas contabilizando suas vantagens no papel.

Acompanhe tudo sobre:Sustentabilidade

Mais de ESG

Menos de 3% das cidades brasileiras estão próximas da universalização do saneamento

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Como a Lojas Renner quer tornar a moda mais sustentável?

Biotech da Amazônia lança chocolates com povos indígenas e homenageia Sebastião Salgado

Experian aposta em 'efeito dominó' para descarbonizar cadeia; entenda

Mais na Exame

Economia

Lula diz que confia em Galípolo e sente 'cheiro' de queda de juros

Tecnologia

Meta testa limite de links no Facebook para usuários sem conta verificada

Mercado Imobiliário

Metro quadrado de imóvel novo na cidade de São Paulo chega a R$ 37 mil

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Beacon School une ensino global e identidade brasileira em um modelo próprio de educação