Sete dos nove 'limites planetários' são ultrapassados com acidificação dos oceanos

O planeta já ultrapassou limites como desmatamento, biodiversidade, poluição plástica, escassez de água doce, alterações climáticas e equilíbrio do ciclo do nitrogênio

A principal causa da acidificação dos oceanos é a absorção do dióxido de carbono (CO2), emitido pela queima de combustíveis fósseis (AFP Photo)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10h03.

O nível de acidificação dos oceanos superou o limite compatível com ecossistemas estáveis e sustentáveis, excedendo sete dos nove 'limites planetários', afirmou o instituto de pesquisa que realiza essas medições nesta quarta-feira (24).

Em 2009, cerca de trinta pesquisadores definiram o conceito de 'limites planetários' em um artigo intitulado 'Um espaço seguro para a humanidade'. Naquela época, eles estimavam que a humanidade havia "ultrapassado pelo menos três limites planetários".

Deste então, os informes anuais do Instituto de Investigação do Clima de Potsdam (PIK) tem mostrado uma degradação contínua. O informe de 2025 indica que acaba de ser superado o limite da "acidificação dos oceanos".

"O oceano está acidificando, o que ameaça a vida marinha e nos leva a condições perigosas, com uma tendência que segue piorando", escreveram seus pesquisadores.

Planeta excede 7 dos 9 limites planetários

Ainda que a acidez seja medida pelo pH, a referência para este limite é a concentração de aragonita, um mineral indispensável para a vida dos corais e dos animais marinhos com concha. Quanto mais ácido o oceano, mais a aragonita se desintegra.

O limite mínimo foi fixado em 80% de concentração na era pré-industrial. E os oceanos caíram abaixo desse nível.

"O pH na superfície do oceano já diminuiu aproximadamente 0,1 desde o início da era industrial. Isso equivale a um aumento da acidez entre 30% e 40%", apontaram os cientistas.

"Esta mudança ameaça os organismos que formam conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio, como os corais, moluscos ou espécies cruciais de plâncton. O desaparecimento progressivo destes organismos pode alterar a cadeia alimentar", explicaram.

A principal causa da acidificação dos oceanos é a absorção do dióxido de carbono (CO2), emitido pela queima de combustíveis fósseis.

Os outros seis limites amplamente ultrapassados se referem às alterações climáticas, ao desmatamento, à perda de biodiversidade, à proliferação de produtos químicos sintéticos (incluindo plásticos), à escassez de água doce e ao equilíbrio do ciclo do nitrogênio (insumos agrícolas).

Os dois limites planetários que ainda não foram superados são os aerossóis na atmosfera (poluição do ar) e o nível de ozônio na estratosfera.

