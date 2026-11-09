Para descarbonizar o transporte, é preciso fazer a conta fechar

Os ônibus elétricos estão ganhando espaço nas ruas brasileiras. No primeiro semestre de 2026, o país emplacou 589 veículos, um crescimento de 92,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

O avanço, porém, ainda está concentrado em poucas cidades. Só a capital paulista respondeu por 72,8% dos novos emplacamentos no período. Com a entrega de 500 novos ônibus em junho, a cidade chegou a 1.759 coletivos eletrificados, entre veículos a bateria e trólebus. Outras cidades começam a seguir esse caminho, mas ampliar a eletrificação do transporte público exige enfrentar um obstáculo que vai além da disponibilidade de tecnologia: o custo para colocar os veículos em circulação.

É por isso que, para especialistas ouvidos pela reportagem, parte do futuro da mobilidade urbana será decidida antes mesmo de a frota sair da garagem. Os juros do financiamento, o prazo para pagar a dívida e o tempo de operação de cada veículo pesam nessa escolha.

Com tecnologias capazes de reduzir emissões e experiências já em operação, o setor busca agora formas de tornar essa mudança possível para mais empresas e municípios.

Encontrar fontes de financiamento e mostrar às empresas como acessá-las faz parte da agenda que o Sistema Transporte pretende levar à COP31, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em novembro, em Antalya, na Turquia.

Segundo Vinicius Ladeira, diretor adjunto do SEST SENAT, o acesso ao crédito aproxima os planos da possibilidade de executá-los. “Queremos que o empresário brasileiro tenha acesso a dinheiro para financiar os projetos de descarbonização no Brasil”, diz.

O preço de colocar um ônibus elétrico na rua

A diferença de preço entre os veículos ajuda a explicar por que a transição avança em ritmos tão diferentes pelo país. Segundo Milena Braga Romano, presidente da Eletra, fabricante brasileira de ônibus elétricos, enquanto um modelo convencional a diesel custa entre R$ 800 mil e R$ 900 mil, um elétrico pode chegar a R$ 2,6 milhões.

O investimento inicial é maior, mas a conta muda ao longo da operação. De acordo com estimativas da executiva, os gastos com energia podem ser até 80% menores em comparação ao diesel, enquanto os custos de manutenção caem cerca de 75%. Dependendo das condições de uso, essas economias permitem recuperar a diferença do investimento em aproximadamente cinco anos.

O desafio é encontrar quem financie esse investimento inicial e em quais condições. Em estudo sobre a adoção de ônibus elétricos no Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) propõe combinar planejamento, compras em escala e financiamento. A instituição destaca também a participação do poder público na aquisição dos veículos e o uso de garantias para reduzir o custo do crédito.

É nesse cenário que fabricantes nacionais começam a ampliar sua atuação. No primeiro semestre de 2026, a Eletra liderou os emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil, com 224 veículos e 38% de participação no mercado, segundo a ABVE. No mesmo período, 80% dos ônibus elétricos emplacados no país foram fabricados em território nacional.

A expansão da indústria, porém, depende da capacidade das cidades de financiar a renovação das frotas. Um exemplo está em São José dos Campos, no interior paulista, onde um projeto prevê a substituição de toda a frota de transporte coletivo por 400 ônibus elétricos produzidos pela Eletra.

Para viabilizar a iniciativa, o município adotou um modelo de locação dos veículos por 15 anos, com financiamento do BNDES. Em vez de exigir que os operadores comprem diretamente os ônibus, o projeto distribui o investimento ao longo do contrato, aproximando o pagamento dos veículos do período em que eles serão utilizados.

A análise também apontou caminhos para reduzir essa diferença: juros menores e mais tempo de uso. Parte da discussão passa, portanto, das garagens para as mesas de negociação. Além da tecnologia, as condições de financiamento e o período de operação ajudam a definir se a troca da frota cabe no orçamento. A experiência mostra uma alternativa para superar o principal obstáculo da eletrificação: conciliar o desembolso necessário para adquirir os veículos com a economia que eles podem proporcionar ao longo dos anos.A análise também apontou caminhos para reduzir essa diferença: juros menores e mais tempo de uso. Parte da discussão passa, portanto, das garagens para as mesas de negociação. Além da tecnologia, as condições de financiamento e o período de operação ajudam a definir se a troca da frota cabe no orçamento.

Uma rota para começar

Além de financiar os veículos, é preciso garantir que exista infraestrutura para mantê-los em circulação. Nos ônibus elétricos, isso significa preparar garagens, instalar carregadores e assegurar o fornecimento de energia necessário para atender à operação.

Segundo Milena, esse planejamento precisa acompanhar o ritmo de renovação das frotas. Mesmo cidades que já adotaram a tecnologia, como São Paulo, continuam enfrentando desafios para ampliar a capacidade de abastecimento elétrico.

“Você sempre tem que trabalhar junto com a distribuidora regional para ampliar essa chegada da energia nas garagens ou nos terminais”, afirma.

Para enfrentar esse desafio, a Eletra desenvolveu um serviço de consultoria voltado ao planejamento da infraestrutura de recarga, que acompanha desde a avaliação da disponibilidade de energia até a instalação dos equipamentos.

Em outros segmentos do transporte, o problema assume características diferentes. Uma transportadora pode esperar a construção de pontos de abastecimento antes de comprar novos caminhões, enquanto os investidores em infraestrutura aguardam a existência de uma frota que justifique o investimento.

Ladeira resume o impasse pela voz dos interessados. “A empresa diz: ‘Não vou investir porque ainda não tenho infraestrutura’. Do outro lado, a resposta é: ‘Não vou fazer uma infraestrutura porque não tem frota circulante’”, conta.

Os corredores verdes procuram romper essa espera. A ideia é concentrar veículos e abastecimento em trajetos frequentes. Ladeira cita como exemplo uma rota entre São Paulo e Curitiba com pontos de abastecimento de biometano nas duas extremidades. Uma operação delimitada pode viabilizar o primeiro investimento e atrair outras empresas.

“Aquele caminho que inicialmente era curto pode ser estendido um pouco mais e um pouco mais”, afirma.

A escolha da tecnologia acompanha o trabalho que o veículo terá de fazer. Um ônibus urbano ou caminhão de entregas que volta à base todos os dias pode recarregar enquanto está parado. Em outras operações, a produção de biocombustíveis nas proximidades pode favorecer uma alternativa diferente. O trajeto ajuda a escolher a solução.

Para ferrovias, hidrovias e outras estruturas logísticas, o horizonte se alonga. O BNDES destaca a importância de oferecer crédito com prazos compatíveis com o tempo necessário para que esses investimentos gerem retorno.

A mudança também passa pela oficina

A chegada de um veículo elétrico muda mais do que a fonte de energia. O mecânico precisa aprender a lidar com novos sistemas e seus riscos. O empresário de ônibus passa a comprar eletricidade em lugar de diesel. A renovação da frota vem acompanhada de uma renovação de conhecimentos.

É nessa formação e requalificação que atua o SEST SENAT. Ao Sistema Transporte, segundo Ladeira, cabe também aproximar empresas, governo e especialistas. Ele cita a Coalizão para a Descarbonização do Transporte, que reuniu diferentes segmentos para construir uma posição comum apresentada na COP30, em Belém.

Essa articulação busca reunir as condições para o investimento: crédito, infraestrutura, regras e profissionais preparados. Também ajuda a transformar experiências individuais em caminhos que outras empresas possam percorrer.

Para Ladeira, a redução de emissões deve ser vista junto das oportunidades que abre. Uma transportadora que diminui sua pegada de carbono também contribui para reduzir a dependência de combustíveis fósseis de seus clientes. O investimento pode, assim, ganhar valor para toda uma cadeia.

“Eu costumo dizer que a sustentabilidade precisa caminhar de braços dados com novos negócios, com desenvolvimento de novos negócios.”

A ambição para a COP31 é voltar com mais clareza sobre as fontes de financiamento e as condições para acessá-las. A expansão dos ônibus elétricos mostra que a transformação já começou nas cidades brasileiras. O desafio agora é criar condições para que ela avance além dos grandes centros e se torne parte da rotina do transporte no país.