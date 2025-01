André Corrêa do Lago é anunciado presidente da COP30

O presidente Lula anunciou sua escolha para a presidência da COP30: o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty. A conferência climática da ONU será realizada em Belém do Pará, em novembro. Para complementar a liderança do evento, a economista Ana Toni, que hoje ocupa o cargo de secretária de Mudança do Clima no Ministério do Meio Ambiente, assumirá as funções de CEO e diretora executiva.

Com 65 anos e uma carreira diplomática iniciada em 1983, Corrêa do Lago é reconhecido como um dos diplomatas brasileiros mais experientes em negociações climáticas. Sua nomeação, aguardada tanto no cenário nacional quanto internacional, foi oficializada durante uma reunião que contou com a presença de ministros-chave do governo, incluindo Rui Costa, Marina Silva, e o assessor especial Celso Amorim, entre outros.

O novo presidente da COP30 traz consigo um histórico significativo na área ambiental. Economista formado pela UFRJ, ele dedica-se às negociações sobre clima e desenvolvimento sustentável há 25 anos. Entre 2011 e 2013, exerceu papel fundamental como negociador-chefe do Brasil, período que incluiu a Rio+20, onde surgiu a proposta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sua trajetória profissional inclui posições estratégicas, como a direção do Departamento de Energia e posteriormente do Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty. Também serviu como embaixador do Brasil em importantes postos diplomáticos: no Japão (2013-2018) e na Índia (até 2023). Corrêa do Lago, que é neto do diplomata Oswaldo Aranha, atualmente lidera as negociações ambientais brasileiras em todas as reuniões internacionais desde o início do atual governo.

