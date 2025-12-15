B3 é quinta empresa a antecipar relatório financeiro de sustentabilidade em padrão internacional

Não basta mais só ter informação de sustentabilidade, é preciso mostrar como os riscos e oportunidades climáticas geram impacto financeiro real nos negócios.

É a convicção de Virgínia Nicolau, superintendente de Sustentabilidade da B3, sobre o anúncio feito nesta segunda-feira, 15, de que a bolsa brasileira vai adotar voluntariamente o relatório financeiro de sustentabilidade e clima baseado nos padrões internacionais IFRS S1 e S2.

Em comunicado ao mercado, a B3 se torna a quinta empresa no país a adotar a norma antes da obrigatoriedade prevista para 2027 pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), se unindo a Vale e Renner — que já publicaram seus relatórios em 2024 — e a Natura e Irani, com anúncios neste ano.

Na vanguarda, o Brasil foi o primeiro a adotar as diretrizes no mundo e liderou a regulamentação logo após o lançamento dos pronunciamentos internacionais.

"Neste cenário pós-COP30, em que os holofotes se voltaram para o país e temos oportunidades únicas em financiamento sustentável, surge um potencial enorme em lançarmos um padrão alto de qualidade de reporte das companhias brasileiras", destacou a superintendente, em entrevista à EXAME.

Segundo a especialista, a adesão é uma peça-chave que tem como principal público o investidor e o credor daquela companhia.

A data para publicação do relatório ainda não está definida, mas deve acontecer até setembro de 2026 e será referente ao exercício de 2025. Outras empresas ainda podem se pronunciar até 31 de dezembro sobre a adesão voluntária para este ano.

A executiva vê a antecipação da B3 como uma sinalização positiva para o mercado. "Não é sobre ter o melhor relatório, mas sim inspirar outras empresas a firmarem o compromisso e iniciarem o aprendizado dentro dessa jornada prevista pela CVM", afirmou Virgínia. Os benefícios são muitos: o avanço das práticas de reporte sustentável no Brasil contribui para aumentar a transparência, a confiabilidade das informações, atrair capital global e fortalecer o compromisso do setor privado com o desenvolvimento sustentável. "Ser transparente é fundamental para a abertura de novas oportunidades em finanças verdes", frisou.