Fundo Amazônia bate recorde histórico no semestre com aprovações de R$ 1,2 bilhão

O Fundo Amazônia encerrou o primeiro semestre de 2025 com um volume recorde de aprovações: R$ 1,2 bilhão destinados a projetos de preservação e desenvolvimento sustentável na região amazônica. O valor representa o melhor desempenho semestral desde a criação do fundo, em 2009. O balanço da gestão foi apresentado nesta segunda-feira (16/5), em Brasília (DF).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, desde a criação do fundo houve aprovações de 133 projetos, das quais 31 (23,3%) ocorreram a partir de 2023.

De 2009 até junho deste ano, o Fundo Amazônia aprovou R$ 5,6 bilhões para projetos e desembolsou R$ 2,7 bilhões para a sua execução. A diferença entre os valores se deve ao período necessário para a estruturação, contratação e execução dos projetos, já que os recursos são desembolsados conforme sua implementação.

Desempenho

O desempenho do primeiro semestre de 2025 foi impulsionado pela aprovação do projeto Ibama Fortfisc (Fortalecimento da Fiscalização Ambiental para o Controle do Desmatamento Ilegal na Amazônia), no valor de R$ 825 milhões, que dá ao Ibama maior capacidade de controle, fiscalização e monitoramento ambiental, fundamentais à redução da taxa de desmatamento na Amazônia. São R$ 825 milhões para investimento na modernização e automatização da fiscalização, aquisição de equipamentos e aprimoramento de gestão.

O avanço na liberação de verbas ocorre após a reativação do Comitê Orientador do Fundo Amazônia paralisado entre 2019 e 2022. Essa retomada permite a análise de projetos represados e a formulação de novas propostas alinhadas às metas climáticas do Brasil.