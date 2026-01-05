Quase metade dos jovens negros não cuidam da saúde mental, diz estudo

No ano em que a Norma Regulamentadora 1 (NR-1), que estabelece diretrizes para o cuidado da saúde mental no trabalho, foi aprovada, uma nova pesquisa aponta que os jovens negros ainda estão bem distantes desse cenário. Cerca de 42% dos jovens pretos e pardos entre 18 e 28 anos não fazem nada pelo cuidado com a saúde mental, como aponta o estudo “Check-up de Bem-Estar de 2025”, da Vidalink, companhia de benefícios corporativos.

A diferença na comparação com jovens brancos da mesma faixa etária é perceptível: apenas 29% não contam com nenhum cuidado com a saúde mental, diferença de 13 pontos percentuais.

O mesmo desafio se reflete na população trabalhadora de outras faixas etárias no Brasil. 36% das pessoas negras não fazem nada pela sua saúde mental, enquanto para brancos, o índice se aproxima dos 24%.

Luis Gonzalez, CEO e fundador da Vidalink, afirma que uma das explicações para esse cenário é o contexto de oportunidades de autocuidado que a própria população está inserida. “A desigualdade racial impacta o contexto do indivíduo, podendo gerar mais barreiras para acessar terapia, tempo livre e recursos desde cedo”, explica.

Rotina como culpada

Com uma rotina mais corrida, maiores os obstáculos para cuidar da saúde: essa é a uma das percepções da pesquisa. Os dados confirmam, já que 23% dos pretos e pardos da Geração Z relatam dupla jornada entre o trabalho e o cuidado da casa e família, acima dos 16% relatados por jovens brancos.

Essa sobrecarga cresce entre as mulheres negras: 26% conciliam o trabalho e as tarefas domésticas, frente a 19% das mulheres brancas. Entre os homens, esse total chega a 19% dos pretos e pardos e apenas 10% dos brancos.

As pessoas brancas, no entanto, são maioria entre os que conciliam trabalho e estudo, chegando a 31%. Os pretos e pardos ocupam 26% desse total.

Mulheres negras são mais expostas

O gênero também aparece como um agravante na desigualdade de acesso a serviços de saúde e autocuidado pela população negra. De acordo com a pesquisa, 35% das mulheres negras não realizam nenhum tipo de cuidado, contra 22% das mulheres brancas.

Entre os homens, os números crescem timidamente: 36% dos pretos e pardos não cuidam da própria saúde mental, versus 27% dos homens brancos.

O sono tem um impacto significativo nesse cenário, uma vez que é responsável pelo descanso mental e a recuperação física. 30% das pessoas negras afirmam estar insatisfeitas com a qualidade do seu sono, versus 25% das brancas. As mulheres negras são as que relatam maior insatisfação, com cerca de 35% dormindo menos do que o ideal. Entre as mulheres jovens, esse percentual chega a 37%.

“Bem-estar também é uma pauta de equidade, a partir de uma visão holística que considere os diferentes pontos de vista dos colaboradores”, explica Gonzalez. De acordo com o CEO, as companhias podem desenhar estratégias que reduzam as desigualdades estruturais, consideram as diferentes realidades ao desenhar o plano de benefícios.