Foco na saúde mental: o que é o Janeiro Branco?

O Janeiro Branco é uma campanha nacional dedicada à conscientização da saúde mental, convidando a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional.

Criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão, a iniciativa ganhou força nos últimos anos e, desde 2023, foi oficialmente reconhecida como política pública por meio da Lei Federal nº 14.556, que institui janeiro como mês de promoção da saúde mental no país.

O nome da campanha remete à ideia de uma “folha em branco”, simbolizando novos começos e a oportunidade de reescrever histórias e prioridades no início de cada ano.

Por que janeiro?

A escolha de janeiro para esse movimento não é por acaso. Este é um período marcado por resoluções, revisões de metas e renovação de ciclos, tornando-se uma oportunidade para que todos repensem hábitos e relações com o cuidado emocional.

Ao longo do mês, diversas ações educativas, rodas de conversa, eventos e campanhas públicas e privadas buscam incentivar o autocuidado, reduzir estigmas e promover o acesso a serviços de apoio psicológico.

Tema de 2026

Em 2026, o tema oficial do Janeiro Branco enfatiza três pilares centrais: paz, equilíbrio e saúde mental. A campanha propõe que a sociedade desacelere e ressignifique a maneira como enxerga a saúde emocional no cotidiano.

Com um post-it por dia, o perfil oficial da campanha no Instagram (@janeirobranco) convida a população a transformar lembretes de tarefas em lembretes de cuidado com a mente, reforçando a importância de práticas diárias que favoreçam o bem-estar psicológico.