Ensaio: a diversidade da COP30 no Dia da Consciência Negra

Quem circula pelos corredores da 30ª Conferência Climática da ONU (COP30), que acontece em Belém, logo percebe a diversidade de estilos e cores nas roupas dos participantes.
É fácil notar a presença significativa de pessoas negras no maior evento climático do ano. O desafio, no entanto, está em quantificar as delegações de grupos racializados que vieram à capital paraense.
A ONU, organizadora do evento, não dispõe desses números, o que dificulta a medição precisa e a avaliação dos avanços na participação. Questionada, a organização ainda não respondeu sobre o assunto.
A falta de dados, porém, não ofusca a diversidade exposta na COP30. Nas imagens capturadas pelo editor de fotografia Leandro Fonseca, a EXAME busca mostrar um pouco dos rostos de pessoas negras que estiveram na conferência, em homenagem ao Dia da Consciência Negra.
1/33
COP30 - Belem - PA -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(1_Didier Madafime - Benin)
2/33
(2_Sharmarke Dubow - Somalia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(2_Sharmarke Dubow - Somalia)
3/33
(3_Malang Jassy - Gambia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(3_Malang Jassy - Gambia)
4/33
(3_Malang Jassy - Gambia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(3_Malang Jassy - Gambia)
5/33
(5_Melody Barry - Yobo)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(5_Melody Barry - Yobo)
6/33
(6_Nobert Ndwaya - Congo)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(6_Nobert Ndwaya - Congo)
7/33
(7_Judith Puan - Congo)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(7_Judith Puan - Congo)
8/33
(8_Merewalesi Rokosowa - Fiji)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(8_Merewalesi Rokosowa - Fiji)
9/33
(9_Etiosa Uyigue - Nigeria)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(9_Etiosa Uyigue - Nigeria)
10/33
COP30 - Belem - PA -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(10_Abdulsalam Lateef - Nigeria)
11/33
(11_Chika Umeh - Nigeria)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(11_Chika Umeh - Nigeria)
12/33
(12_Gloria Okpara - Nigeria)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(12_Gloria Okpara - Nigeria)
13/33
(13_Sarah Kamau - Quenia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(13_Sarah Kamau - Quenia)
14/33
(14_Muoki Patrick - Quenia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(14_Muoki Patrick - Quenia)
15/33
COP30 - Belem - PA -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(15_Guetwende Dorice - Burkina-Faso)
16/33
COP30 - Belem - PA -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(15_Guetwende Dorice - Burkina-Faso)
17/33
COP30 - Belem - PA -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(7_Silverio Bela Guiné - Equatorial)
18/33
(18_Fanta Camara - Senegal)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(18_Fanta Camara - Senegal)
19/33
(19_Pape - Senegal)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(19_Pape - Senegal)
20/33
(20_Timothy Yoko - Liberia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(20_Timothy Yoko - Liberia)
21/33
(21_Benjamin Jr - Liberia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(21_Benjamin Jr - Liberia)
22/33
(22_Marcos Santos - Brasil)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(22_Marcos Santos - Brasil)
23/33
(23_-Ayala Ferreira - Brasil)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(23_-Ayala Ferreira - Brasil)
24/33
(24_Precious Abwooli - Uganda)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(24_Precious Abwooli - Uganda)
25/33
(25_Bakari Matano - Quenia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(25_Bakari Matano - Quenia)
26/33
(26_Selma Lendelvo - Namibia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(26_Selma Lendelvo - Namibia)
27/33
(27_Roberta Roberts - Liberia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(27_Roberta Roberts - Liberia)
28/33
(28_Pinky Kpotoe - Liberia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(28_Pinky Kpotoe - Liberia)
29/33
(29_Dorcas Tebeh - Liberia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(29_Dorcas Tebeh - Liberia)
30/33
(30_Muslim Saleeman - Liberia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(30_Muslim Saleeman - Liberia)
31/33
COP30 - Belem - PA -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(31_Khadidja Abdelkader - Chade)
32/33
(32_Victoria Wesseh - Liberia)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(32_Victoria Wesseh - Liberia)
33/33
(33_Queenstar Ablorh - Gana)
Foto: Leandro Fonseca
Data: 19/11/2025
(33_Queenstar Ablorh - Gana)