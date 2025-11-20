Ensaio: a diversidade da COP30 no Dia da Consciência Negra

Quem circula pelos corredores da 30ª Conferência Climática da ONU (COP30), que acontece em Belém, logo percebe a diversidade de estilos e cores nas roupas dos participantes.

É fácil notar a presença significativa de pessoas negras no maior evento climático do ano. O desafio, no entanto, está em quantificar as delegações de grupos racializados que vieram à capital paraense.

A ONU, organizadora do evento, não dispõe desses números, o que dificulta a medição precisa e a avaliação dos avanços na participação. Questionada, a organização ainda não respondeu sobre o assunto.

A falta de dados, porém, não ofusca a diversidade exposta na COP30. Nas imagens capturadas pelo editor de fotografia Leandro Fonseca, a EXAME busca mostrar um pouco dos rostos de pessoas negras que estiveram na conferência, em homenagem ao Dia da Consciência Negra.