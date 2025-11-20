ESG

Ensaio: a diversidade da COP30 no Dia da Consciência Negra

A organização não tem dados sobre a quantidade de grupos racializados que vieram a Belém, mas aumento é vísivel

COP30: ONU não quantifica as delegações de grupos racializados que vieram à capital paraense (Leandro Fonseca /Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08h01.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 08h46.

Quem circula pelos corredores da 30ª Conferência Climática da ONU (COP30), que acontece em Belém, logo percebe a diversidade de estilos e cores nas roupas dos participantes.

É fácil notar a presença significativa de pessoas negras no maior evento climático do ano. O desafio, no entanto, está em quantificar as delegações de grupos racializados que vieram à capital paraense.

A ONU, organizadora do evento, não dispõe desses números, o que dificulta a medição precisa e a avaliação dos avanços na participação. Questionada, a organização ainda não respondeu sobre o assunto.

A falta de dados, porém, não ofusca a diversidade exposta na COP30. Nas imagens capturadas pelo editor de fotografia Leandro Fonseca, a EXAME busca mostrar um pouco dos rostos de pessoas negras que estiveram na conferência, em homenagem ao Dia da Consciência Negra.

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    1/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (1_Didier Madafime - Benin)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    2/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (2_Sharmarke Dubow - Somalia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    3/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (3_Malang Jassy - Gambia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    4/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (3_Malang Jassy - Gambia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    5/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (5_Melody Barry - Yobo)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    6/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (6_Nobert Ndwaya - Congo)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    7/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (7_Judith Puan - Congo)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    8/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (8_Merewalesi Rokosowa - Fiji)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    9/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (9_Etiosa Uyigue - Nigeria)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    10/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (10_Abdulsalam Lateef - Nigeria)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    11/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (11_Chika Umeh - Nigeria)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    12/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (12_Gloria Okpara - Nigeria)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    13/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (13_Sarah Kamau - Quenia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    14/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (14_Muoki Patrick - Quenia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    15/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (15_Guetwende Dorice - Burkina-Faso)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    16/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (15_Guetwende Dorice - Burkina-Faso)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    17/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (7_Silverio Bela Guiné - Equatorial)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    18/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (18_Fanta Camara - Senegal)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    19/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (19_Pape - Senegal)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    20/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (20_Timothy Yoko - Liberia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    21/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (21_Benjamin Jr - Liberia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    22/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (22_Marcos Santos - Brasil)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    23/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (23_-Ayala Ferreira - Brasil)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    24/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (24_Precious Abwooli - Uganda)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    25/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (25_Bakari Matano - Quenia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    26/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (26_Selma Lendelvo - Namibia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    27/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (27_Roberta Roberts - Liberia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    28/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (28_Pinky Kpotoe - Liberia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    29/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (29_Dorcas Tebeh - Liberia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    30/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (30_Muslim Saleeman - Liberia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    31/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (31_Khadidja Abdelkader - Chade)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    32/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (32_Victoria Wesseh - Liberia)

  • COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025

    33/33 COP30 - Belem - PA - Foto: Leandro Fonseca Data: 19/11/2025 (33_Queenstar Ablorh - Gana)

Acompanhe tudo sobre:COP30Negros

