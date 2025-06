Qualy, da BRF, compensa emissões de CO2 em ações publicitárias e conecta comunicação ao ESG

Depois de expandir a reciclagem e reaproveitamento das embalagens, a Qualy, marca de margarinas do grupo BRF, agora adiciona em sua estratégia ESG a neutralização das emissões de carbono de campanhas publicitárias digitais.

Em 2024, a companhia compensou 89 toneladas de CO2 emitidas durante a criação da campanha “Tudo de Qualy Pra Você”, desenvolvida em parceria com a agência GDB e estrelada pela apresentadora Eliana. O total é equivalente a dirigir um carro 2.0 por 25 mil quilômetros.

De acordo com Aline Alexandrino, Gerente Executiva de Marketing de Spreads na BRF, que conversou com exclusividade com a EXAME, a iniciativa deve ser expandida para outras campanhas da marca, ajudando a reduzir o impacto ambiental até mesmo no marketing dos produtos. “Queremos fortalecer o debate com o novo projeto, mostrando que é possível começar a colaborar com a mitigação de impactos ambientais de forma prática também dentro de áreas como comunicação e marketing”, explica.

Avançar na descarbonização de processos, para a companhia, também representa uma aproximação com o consumidor, que cada vez mais volta sua atenção para questões ambientais e climáticas. Uma pesquisa exclusiva realizada entre a BRF e a consultoria Provokers aponta que 41% das classes A e B já analisam o impacto dos alimentos que consomem sobre o meio ambiente, demonstrando uma maior preferência por marcas com práticas mais sustentáveis.

Estratégia de descarbonização

Sharon Harrison, Gerente Executiva de Mídia e Brand Experience da BRF, explica que a companhia busca atuar em iniciativas além das tradicionais, encontrando soluções sustentáveis para atividades e áreas em que não há conscientização sobre os efeitos no meio ambiente e clima. “Este é um tema que não é tão frequentemente discutido por profissionais de comunicação e queremos fazer parte da mudança desse cenário, especialmente diante dos avanços acelerados da digitalização”, explica.

Além da compensação das campanhas publicitárias, a estratégia de sustentabilidade da Qualy também opera a partir da reciclagem do equivalente a 100% dos potes de margarina vendidos. O desafio é maior considerando a vida útil curta e de baixa taxa de reciclagem do polipropileno das embalagens de alimentos. “A alta taxa de impureza decorrente de resíduos de alimentos, rótulos e adesivos exige processos de limpeza e separação mais eficientes e custosos, trabalho difícil em um país formado majoritariamente por recicladoras de pequeno porte”, explica Alexandrino.

Parceria com eureciclo e apoio à cadeia de reciclagem

Por isso, desde 2021 a companhia investe na qualificação de estruturação da cadeia de reciclagem de plástico em nível nacional, parceria com a eureciclo, companhia especializada no pós-consumo de materiais. Ao todo, foram investidos mais de R$ 4,2 milhões nesse processo, destinados nas melhorias de infraestrutura e capacidade operacional e a dar mais eficiência e segurança nas atividades de triagem e reciclagem.

Ao todo, o benefício chegou a 124 cooperativas e operadores de reciclagem em 21 estados brasileiros, que foram responsáveis pelo tratamento de 27 mil toneladas de polipropileno – o que equivale a 1,37 bilhão de potes de Qualy.

“Com essa iniciativa, as centrais de triagem parceiras relataram um aumento médio de 62% de sua capacidade operacional. Ao todo, são mais de 11 mil pessoas beneficiadas com geração de renda e emprego por meio do projeto”, explica Alexandrino.