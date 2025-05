No mês da reciclagem, Boticário lança loja que aceita resíduos como forma de pagamento A "Boti Recicla Store" irá funcionar entre os dias 23 e 25 de maio na flagship em Pinheiros e a iniciativa pioneira quer engajar os consumidores com a economia circular, sem contar com a venda regular

Durante os três dias da ação, a loja será exclusivamente dedicada à experiência e irá suspender temporariamente a venda regular de produtos (Boticário /Divulgação)