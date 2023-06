As oportunidades do BTG Pactual em investimentos sustentáveis

Dados do Global Impact Investing Network mostram que, em 2019, havia cerca de US$ 715 bilhões geridos por quase 2 mil instituições ao redor do mundo com foco em investimentos de impacto. A tendência ganha ainda mais tração se olharmos para o lado das empresas, cada vez mais em busca da descarbonização, e dos investidores. Segundo o The Economist Intelligence Unit, 93% dos millennials, por exemplo, só investem se for com impacto.

Para atender essas demandas, o BTG Pactual criou, em 2020, uma área de Sustainable & Impact Investing. “O objetivo é conectar investidores globais a oportunidades de investimentos sustentáveis na América Latina, gerando impactos sociais e ambientais positivos”, explica Marina Albuquerque, especialista em investimentos sustentáveis e de impacto do BTG Pactual.

Em um bate-papo nos estúdios da EXAME, Marina explica as três principais frentes que trazem oportunidades para os clientes do banco. São elas: estratégias de fundos que incorporam produtos que tragam algum tipo de impacto positivo, seja social ou ambiental; mercado de carbono; e finanças sustentáveis, com a emissão de dívidas rotuladas, como no caso das debêntures azuis.

O que são debêntures azuis?

Debêntures azuis, ou blue bonds, explica Marina, são um dos tipos de debêntures rotuladas. “São emissões de dívida, como emissões tradicionais, mas que têm por trás o financiamento de algum tipo de projeto que tenha impacto social ou ambiental, dependendo do rótulo.”

No caso do azul, diz ela, trata-se de um projeto com benefícios ambientais, mas diretamente relacionado ao uso da água. Marina se refere a uma iniciativa inovadora: a primeira emissão de debênture azul do país. Junto à BRK Ambiental, o BTG Pactual atuou como coordenador líder na oferta no valor de R$ 1,95 bilhão em uma aplicação com prazo de 20 anos, e que vai beneficiar um projeto de saneamento básico na região metropolitana de Maceió, em Alagoas.

Rumo à descarbonização

Especialista em ESG, energia e mudanças climáticas do BTG Pactual, Vitor Santos comenta outra frente da área: a de descarbonização.

“Primeiro, a empresa precifica suas emissões através de um sistema de compensação de carbono e, ao longo de sua jornada, descarboniza organicamente. Lá na ponta, lógico, você permanece com a compensação das emissões que não consegue reduzir organicamente”, diz Santos.

A agenda de descarbonização, continua o executivo, precisa acontecer de forma paralela. “Ela depende de pessoas que compreendem o assunto e saibam identificar as diferenças entre as soluções mais sérias, mais coerentes para esses problemas, e as oportunidades que vem de toda essa movimentação do sistema produtivo”.

