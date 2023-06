Kiwify Festival: evento sobre marketing digital reúne grandes nomes em SP

Cerca de 2,5 mil pessoas – boa parte delas empreendedores, infoprodutores e entusiastas do marketing digital – se reuniram entre os dias 15, 16 e 17 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo, para acompanhar o Kiwify Festival.

O que é o Kiwify Festival?

Organizado pela Kiwify – plataforma de hospedagem, gerenciamento e comercialização de infoprodutos, como cursos e mentorias online, o Kiwify Festival – um dos maiores eventos de marketing digital da América Latina – reuniu grandes nomes, como Joel Jota, Flávio Augusto, Ícaro de Carvalho, Paulo Vieira e Nathalia Arcuri.

Empresário e autor do livro 100% Presente, Jota, ex-atleta da seleção brasileira de natação, falou sobre a sua transição do mundo dos esportes para o dos investimentos, e mostrou como as mídias sociais podem ser usadas para impulsionar conteúdos próprios e gerar negócios.

Ícaro de Carvalho, fundador da escola O Novo Mercado, abordou o modelo de negócios por assinatura na internet, destacando o que está por trás do sucesso desse tipo de serviço. Já Samuel Pereira, empresário e fundador da SDA Holding, falou ao público sobre a importância do networking e das conexões pessoais para a construção de reputação no mercado.

Quais foram os destaques do Kiwify Festival?

O segundo dia de festival trouxe outros palestrantes renomados, como Cris Franklin, pioneira em marketing digital e que reúne mais de meio milhão de seguidores no Instagram; Rodrigo Vinhas, estrategista digital e fundador do grupo Pallur; Paulo Vieira, criador do Método CIS e autor do livro O Poder da Ação; Artur Ribas, cofundador e CEO da Kiwify; Duda Vieira, fundadora da comunidade CEO Digital; Hytallo Soares, CEO da Uvepom; Breno Perrucho, fundador do canal Jovens de Negócios; e Flávio Augusto, fundador do grupo Wiser.

Entre os temas, eles abordaram estratégias de venda online, crescimento pessoal e profissional, técnicas de alta performance, marketing de afiliados e liderança nos negócios.

No último dia do Kiwify Festival, Nathalia Arcuri, fundadora do canal Me Poupe!, abordou estratégias para alcançar a independência financeira e investir de maneira inteligente; enquanto Alisson Casagrande, criador do Oferta Direta, contou sua trajetória de sucesso e as estratégias de vendas usadas. Já o empreendedor Leandro Aguiari, especialista em lançamentos digitais, fez a última palestra do evento, falando sobre construção de imagem e reputação nas mídias sociais, e ressaltando a importância do storytelling.

Fechando com chave nas mãos

O último dia do Kiwify Festival pôs fim a uma grande expectativa ao anunciar os infoprodutores que mais venderam pela plataforma nos últimos seis meses

A Kiwify realizou uma competição de faturamento, onde os três maiores infoprodutores ganharam, cada um, um carro superesportivo, que foram entregues no palco do Kiwify Festival.

O terceiro lugar ficou com Marcello Safe, que recebeu um Porsche Boxster. A segunda colocação foi para o casal Ruth Gonçalves e Denis Henrile, premiados com um Porsche 911 Carrera.

E o grande vencedor do festival foi o infoprodutor Kayky Janiszewski, que recebeu um Lamborghini Huracán por ter faturado mais de R$ 17 milhões com a plataforma nos últimos seis meses.

“O Kiwify Festival superou todas as expectativas e se estabeleceu como um marco no empreendedorismo digital. Estamos extremamente satisfeitos com a receptividade e entusiasmo demonstrados pela multidão que compareceu ao evento. É um sinal forte de como o mercado de criação de conteúdo e de infoprodutos vai crescer ainda mais”, avaliou Artur Ribas, cofundador da Kiwify.