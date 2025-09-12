ESG

O futuro das redes elétricas na América Latina

Expansão de renováveis e eventos climáticos extremos colocam à prova a resiliência da infraestrutura regional

Rede elétrica: estudo da PSR mostra riscos e avanços na América Latina.

Julia Spiegel
Julia Spiegel

Colunista

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14h30.

As redes elétricas da América Latina vivem um momento importante. Enquanto alguns países avançam na eletrificação e na integração de novas fontes, outros ainda enfrentam gargalos estruturais que comprometem a confiabilidade e a qualidade do fornecimento. O cenário revela duas situações opostas: de um lado avanços no setor; de outro, a vulnerabilidade na infraestrutura que sustenta o desenvolvimento social e econômico da região.

Este desafio tende a se intensificar com a rápida expansão de fontes renováveis intermitentes, como solar e eólica, e com a maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos. Ambos pressionam os sistemas elétricos a se tornarem mais flexíveis, resilientes e interconectados, sob risco de comprometer a segurança do suprimento.

Em alguns países, a rede elétrica cresce no mesmo ritmo do consumo; em outros, a expansão da infraestrutura não acompanha a demanda, o que pode representar riscos à segurança do suprimento.

No caso do Brasil, o país se destaca como um líder regional ao registrar 91% da geração proveniente de fontes renováveis em 2024. Isso reflete não apenas um ganho técnico, mas uma transição energética consolidada, com impactos diretos na confiabilidade e sustentabilidade do sistema elétrico.

Outro ponto importante a ser discutido é a importância das interconexões internacionais. A integração das redes permite que o intercâmbio de energia entre países promova a eficiência, amplie a segurança energética e favoreça um caminho mais firme para a transição sustentável.

Preparar as redes elétricas da América Latina para um futuro marcado pelas mudanças climáticas exige diagnósticos precisos e cooperação regional, para que os sistemas elétricos dos países sejam mais confiáveis, limpos e integrados. Para isso, entende-se que compreender e monitorar os indicadores de rede vai além de uma questão técnica, tornando-se uma importante ferramenta de gestão estratégica. Eles permitem identificar vulnerabilidades, avaliar a eficácia das ações e otimizar intervenções. Além disso, compreender sistemas vizinhos possibilita o aprendizado com quem já enfrentou desafios semelhantes e a adoção de boas práticas já testadas na região.

Nesse contexto, a PSR realizou um estudo que detalha o diagnóstico das redes na região. Ao mapear tendências e destacar pontos fortes e fracos, o trabalho fornece informações para que governos, reguladores e operadores de sistemas elétricos possam agir de forma preventiva, planejada e coordenada. Trata-se de um convite a transformar dados e diagnósticos em ação concreta, fortalecendo as redes de energia e preparando a infraestrutura da América Latina para um futuro mais sustentável, confiável e integrado.

