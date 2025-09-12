O futuro das redes elétricas na América Latina

As redes elétricas da América Latina vivem um momento importante. Enquanto alguns países avançam na eletrificação e na integração de novas fontes, outros ainda enfrentam gargalos estruturais que comprometem a confiabilidade e a qualidade do fornecimento. O cenário revela duas situações opostas: de um lado avanços no setor; de outro, a vulnerabilidade na infraestrutura que sustenta o desenvolvimento social e econômico da região.

Este desafio tende a se intensificar com a rápida expansão de fontes renováveis intermitentes, como solar e eólica, e com a maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos. Ambos pressionam os sistemas elétricos a se tornarem mais flexíveis, resilientes e interconectados, sob risco de comprometer a segurança do suprimento.

Em alguns países, a rede elétrica cresce no mesmo ritmo do consumo; em outros, a expansão da infraestrutura não acompanha a demanda, o que pode representar riscos à segurança do suprimento.

No caso do Brasil, o país se destaca como um líder regional ao registrar 91% da geração proveniente de fontes renováveis em 2024. Isso reflete não apenas um ganho técnico, mas uma transição energética consolidada, com impactos diretos na confiabilidade e sustentabilidade do sistema elétrico.

Outro ponto importante a ser discutido é a importância das interconexões internacionais. A integração das redes permite que o intercâmbio de energia entre países promova a eficiência, amplie a segurança energética e favoreça um caminho mais firme para a transição sustentável.

Preparar as redes elétricas da América Latina para um futuro marcado pelas mudanças climáticas exige diagnósticos precisos e cooperação regional, para que os sistemas elétricos dos países sejam mais confiáveis, limpos e integrados. Para isso, entende-se que compreender e monitorar os indicadores de rede vai além de uma questão técnica, tornando-se uma importante ferramenta de gestão estratégica. Eles permitem identificar vulnerabilidades, avaliar a eficácia das ações e otimizar intervenções. Além disso, compreender sistemas vizinhos possibilita o aprendizado com quem já enfrentou desafios semelhantes e a adoção de boas práticas já testadas na região.

Nesse contexto, a PSR realizou um estudo que detalha o diagnóstico das redes na região. Ao mapear tendências e destacar pontos fortes e fracos, o trabalho fornece informações para que governos, reguladores e operadores de sistemas elétricos possam agir de forma preventiva, planejada e coordenada. Trata-se de um convite a transformar dados e diagnósticos em ação concreta, fortalecendo as redes de energia e preparando a infraestrutura da América Latina para um futuro mais sustentável, confiável e integrado.