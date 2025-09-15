Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Cimed, Milky Moo e mais: NEEX Road Show reúne grandes empresários em Goiânia

O evento acontece no dia 8 de outubro no World Trade Center Goiânia. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Saiba como se inscrever

NEEX Road Show em Goiânia: conheça alguns palestrantes confirmados (Montagem/Exame)

NEEX Road Show em Goiânia: conheça alguns palestrantes confirmados (Montagem/Exame)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11h10.

Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 11h15.

O ecossistema de negócios do Centro-Oeste terá um encontro estratégico em Goiânia no próximo mês. No dia 8 de outubro, o NEEX Road Show, iniciativa da EXAME, conecta empreendedores em expansão a investidores, executivos e líderes de diferentes setores.

O evento acontece no World Trade Center Goiânia e traz debates sobre inovação, acesso a capital, expansão de negócios e histórias de empresas que nasceram na região e se consolidaram nacionalmente.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. É necessário fazer pré-inscrição clicando aqui.

Palestrantes de destaque

Entre os nomes confirmados estão João Adibe Marques, CEO da Cimed, uma das maiores farmacêuticas do país. Ele vai contar como a empresa virou um fenômeno do marketing, conquistou o investimento do fundo soberano de Singapura, o GIC, e espera alcançar os R$ 10 bilhões até 2030. 

O bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio, hoje gestor esportivo e palestrante, compartilhará experiências sobre mentalidade de alta performance e os desafios de manter o foco em momentos decisivos.

Também participam do evento Michelle Wadhy e Márcia Queirós, sócias fundadoras da Fast Escova e Fast Spa, e Anita Bufaiçal, pecuarista e cofundadora do AgroPaty’s, em um painel dedicado a negócios que nasceram em Goiás e conquistaram escala nacional.

Outro destaque é Lohan Soares, empreendedor goiano e fundador da rede de milk shakes Milky Moo, que nasceu em Goiânia e em poucos anos tem mais de 700 unidades espalhadas pelo Brasil. 

A agenda também inclui debates sobre inovação, expansão, acesso a capital e estratégias de crescimento, seguidos de um happy hour voltado para networking e novas parcerias de negócios.

Goiás: polo de empreendedorismo no Centro-Oeste

A edição em Goiânia celebra um dos polos de negócios mais ativos da região, com 1,06 milhão de empreendedores em atividade. Segundo dados de 2025, 95% das empresas goianas são de pequeno porte — um total de 879.633 empreendimentos.

Na última edição do ranking Negócios em Expansão, Goiás emplacou 15 empresas; considerando Distrito Federal e Mato Grosso, o número sobe para 29.

O NEEX Road Show faz parte do projeto Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país. A iniciativa busca levar conteúdo estratégico, conexões e oportunidades para fora dos grandes centros, aproximando empreendedores de investidores, executivos e representantes do ecossistema local.

Esta será a segunda edição do ano. A primeira ocorreu em Florianópolis, e, em julho, houve a premiação nacional do ranking em São Paulo, no hotel Unique.

Faça sua pré-inscrição gratuita aqui.

  • Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME)

    1/36 Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) ()

  • 2/36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Gabriel Mann dos Santos, diretor de Comercialização de Energia na ENGIE Brasil Energia, e Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abraceel)

  • 3/36 (Gabriel Motomura, co-head of BTG Pactual Empresas, Marcelo Oliveira Diretor executivo de operações Grupo Educacional Ietaam, e Caroline Nogueira, CEO Premium Essential Kitchen)

  • 4/36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

  • 5/36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

  • 6/36 (Douglas Bego, diretor de Negócios PME - Claro Brasil, Rodrigo Freire, chef do Preto Cozinha, Andréia Bessa, co-fundadora e CEO Casa Floráh)

  • 7/36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Douglas Bego, diretor de Negócios PME - Claro Brasil, Rodrigo Freire, chef do Preto Cozinha, Andréia Bessa, co-fundadora e CEO Casa Floráh)

  • 8/36 (Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit e acompanhantes)

  • 9/36 (Gabriel Motomura, co-head of BTG Pactual Empresas, Marcelo Oliveira Diretor executivo de operações Grupo Educacional Ietaam, e Caroline Nogueira, CEO Premium Essential Kitchen)

  • 10/36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, Tales Vilar, vice-presidente internacional do Cartão de TODOS, e Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

  • 11/36 ()

  • 12/36 ()

  • 13/36 (Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

  • 14/36 ()

  • 15/36 ()

  • 16/36 (Heloisa Jardim, head Faculdade EXAME, e Tim Lucas, head da Hyper Island)

  • 17/36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Beto Justos, CEO da Blendi Empreendimentos)

  • 18/36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Alex Sales, CEO da Alumbra)

  • 19/36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Izaias Pertrelly, fundador e CEO da Blue Company)

  • 20/36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, Tales Vilar, vice-presidente internacional do Cartão de TODOS, e Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

  • 21/36 ()

  • 22/36 ()

  • 23/36 ()

  • 24/36 (Empreendedores que participaram do Negócios em Expansão 2024)

  • 25/36 ()

  • 26/36 (Evento contou com jantar especial)

  • 27/36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Caroline Nogueira, CEO da Premium Refeições Corporativas)

  • 28/36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Pedro Mac Dowel, CEO da QI Tech)

  • 29/36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

  • 30/36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Thiago Veiga, CEO da Indra Energia)

  • 31/36 (DC6_5710)

  • 32/36 (Leo Branco, editor da EXAME, e o casal Heloisa e Vilfredo Schurmann, CEO da Voz dos Oceano)

  • 33/36 (Palestra do casal Heloisa e Vilfredo Schurmann, CEOs da Voz dos Oceano)

  • 34/36 (Evento contou com coffee break e jantar)

  • 35/36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

  • 36/36 (Capa da revista EXAME sobre o ranking Negócios em Expansão 2024)

Acompanhe tudo sobre:Negócios em Expansão 2025Goiânia

Mais de Negócios

De uma viagem ao Alasca ao boom pandêmico, nasce uma fusão para resolver o caos do trabalho híbrido

Engenheiro cria rival do Google na lavanderia de casa — e ele só precisou de IA e peças velhas

Fundo japonês chega ao Brasil com US$ 50 milhões — e apetite por blockchain

Incêndio atinge fábrica de solúveis da Nestlé em Araras (SP); operação não foi afetada

Mais na Exame

English

Full throttle: The formula of Fruki to reach R$ 1 Billion in revenue

Casual

EXCLUSIVO: Após sair da Globo, Boninho quer The Voice ‘mais ácido’ e diz: ‘não me arrependo de nada’

Tecnologia

Por que uma inteligência artificial não pode ser seu psicanalista e, talvez, nem mesmo um ouvinte?

Negócios

De uma viagem ao Alasca ao boom pandêmico, nasce uma fusão para resolver o caos do trabalho híbrido