Cimed, Milky Moo e mais: NEEX Road Show reúne grandes empresários em Goiânia

O ecossistema de negócios do Centro-Oeste terá um encontro estratégico em Goiânia no próximo mês. No dia 8 de outubro, o NEEX Road Show, iniciativa da EXAME, conecta empreendedores em expansão a investidores, executivos e líderes de diferentes setores.

O evento acontece no World Trade Center Goiânia e traz debates sobre inovação, acesso a capital, expansão de negócios e histórias de empresas que nasceram na região e se consolidaram nacionalmente.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. É necessário fazer pré-inscrição clicando aqui.

Palestrantes de destaque

Entre os nomes confirmados estão João Adibe Marques, CEO da Cimed, uma das maiores farmacêuticas do país. Ele vai contar como a empresa virou um fenômeno do marketing, conquistou o investimento do fundo soberano de Singapura, o GIC, e espera alcançar os R$ 10 bilhões até 2030.

O bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio, hoje gestor esportivo e palestrante, compartilhará experiências sobre mentalidade de alta performance e os desafios de manter o foco em momentos decisivos.

Também participam do evento Michelle Wadhy e Márcia Queirós, sócias fundadoras da Fast Escova e Fast Spa, e Anita Bufaiçal, pecuarista e cofundadora do AgroPaty’s, em um painel dedicado a negócios que nasceram em Goiás e conquistaram escala nacional.

Outro destaque é Lohan Soares, empreendedor goiano e fundador da rede de milk shakes Milky Moo, que nasceu em Goiânia e em poucos anos tem mais de 700 unidades espalhadas pelo Brasil.

A agenda também inclui debates sobre inovação, expansão, acesso a capital e estratégias de crescimento, seguidos de um happy hour voltado para networking e novas parcerias de negócios.

Goiás: polo de empreendedorismo no Centro-Oeste

A edição em Goiânia celebra um dos polos de negócios mais ativos da região, com 1,06 milhão de empreendedores em atividade. Segundo dados de 2025, 95% das empresas goianas são de pequeno porte — um total de 879.633 empreendimentos.

Na última edição do ranking Negócios em Expansão, Goiás emplacou 15 empresas; considerando Distrito Federal e Mato Grosso, o número sobe para 29.

O NEEX Road Show faz parte do projeto Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país. A iniciativa busca levar conteúdo estratégico, conexões e oportunidades para fora dos grandes centros, aproximando empreendedores de investidores, executivos e representantes do ecossistema local.

Esta será a segunda edição do ano. A primeira ocorreu em Florianópolis, e, em julho, houve a premiação nacional do ranking em São Paulo, no hotel Unique.

